¼éÈ÷¿Ø¤¬¡ÖE¡×Ï¢È¯¡Ä¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¼ººö¿ô¤¬Î¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê10Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼éÈ÷¿Ø¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¤Û¤³¤í¤Ó¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡5²ó2»à¤Ç»°ÎÝ¼ê¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤¬×¢²¬Âç»Ö¤ÎÂÇµå¤òÊáµå¤Ç¤¤º¡¢¼ººö¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë6²ó1»à¤«¤é¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Î×¢荑Î´ÂÀ¤¬Ãæ·øÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤ÀÀ¾Àî¤Î¥´¥í¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¤·¡¢¥Á¡¼¥à2¤ÄÌÜ¤Î¼ººö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£À¾Àî¤Î½ÐÎÝ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢Èø·Á¿òÅÍ¤¬¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î3ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¼ººö¿ô¤òµÏ¿¡£¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï10Æü¤ÏÌµ¼ººö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤³¤Î2¼ººö¤Ç¡Ö26¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£