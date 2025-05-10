É×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤òÄ¥¤ê¹þ¤àºÊ¡£É×¤¬°ì¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡¿ºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¨
¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¡Ê¤¤Ê¤ê¤ß¤ä¡§Ì¡²è¡¢¸ÅÀî¤¢¤µ¤³¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎÉ×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤ÎÆ±Î½¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢É×¤Î±³¤¬È¯³Ð¡£ÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤¿ºÊ¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ß¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¡½¡½¡£¹¬¤»¤òÀÀ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤ÏºÊ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éâµ¤¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¡Ä¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸¤ÎÉü½²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤«¤é¡¢±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿ºÊ¤¬ÇØ¿®¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤ÀÉ×¤ò¥¹¥«¥Ã¤ÈÀ®ÇÔ¡ª Àï¤¦ºÊ¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎÉ×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤ÎÆ±Î½¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢É×¤Î±³¤¬È¯³Ð¡£ÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤¿ºÊ¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ß¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¡½¡½¡£¹¬¤»¤òÀÀ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤ÏºÊ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éâµ¤¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¡Ä¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸¤ÎÉü½²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤«¤é¡¢±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿ºÊ¤¬ÇØ¿®¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤ÀÉ×¤ò¥¹¥«¥Ã¤ÈÀ®ÇÔ¡ª Àï¤¦ºÊ¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£