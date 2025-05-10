¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Àì¥¹¥¿¤òÇ®Ë¾¡Ö¤³¤ì¤ò°ìÈÖ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡¡J¥ê¡¼¥°¤È²¤½£¤Î°ã¤¤¡Ö¤è¤êÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×
FCÅìµþÂÐ¿À¸Í¤Î»î¹ç¤ò»ë»¡
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢5·î10Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè16Àá¤ÎFCÅìµþ¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î»î¹ç¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎFCÅìµþ¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤ÎPK¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤Æ1-0¤Ç¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆüËÜ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç±«Í½Êó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ¤Ë¤Ï±«¤â»ß¤ß¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð4Ëü8,013¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î´ÑµÒ¿ô¤Ï24,837¿Í¤Ç¶õÀÊ¤âÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ÆOK¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¾¡Íø¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇFCÅìµþ¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î·Á¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤¬ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤À¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¡¢2Ëü5000¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é±«Í½Êó¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ÂºÝ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤È¡¢´ÑµÒ¤Î¼Â¿ô¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢²°º¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤Íè¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï»±¤ò¤µ¤·¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»î¹ç¤ò¸«¤ë»þ¤Ë¤ÏÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤Ë¡Ø±«¤À¤«¤é¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇ¨¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ø°ì½ï¤ËÀï¤¦¤«¤éÇ¨¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬(¾Ð)¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅ·¸õ¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤âÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¹¥Å¾¤·¤¿¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤âÇð¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢±«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥é¥Ñ¥é¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤â¤È¤â¤È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤È¼ÂºÝ¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ë±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬µ¢¤ê¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¿À¸Í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¿À¸Í¤Ï²°º¬¤¬³«ÊÄ¼°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿±Ä¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤Ë¶á¤¤¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÍè¾ì¼Ô¤â9³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²°º¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â¡Ë´ÑµÒÆ°°÷¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬±«¤ÇÇ¨¤ì¤ë¤È¤«¡¢Ç¨¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç³¹¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç³¹¤¬½á¤¦´Ä¶¤ò°ÂÄê¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²°º¬ÉÕ¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤¢¤È²°º¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²»¤¬¤µ¤é¤Ë¶Á¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¡£»î¹çÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò°ìÈÖ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±«Å·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅöÆü·ô¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡£J¥ê¡¼¥°¤¬¤Ç¤¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢³Î¼Â¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤¦°ìÊâÀè¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë