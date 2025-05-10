¡Ö¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¾®ÎÓÀ¿»Ê¤«¤Ê¡×¼¡¤Ë¶ÛµÞ¥È¥ì¡¼¥É¤ËÆ°¤¯µåÃÄ¤Ï¡©µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¦¡×
¾®ÎÓ¤Ïºòµ¨¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¿ûÌî¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÊC)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¸òÎ®Àï¤Þ¤Ç»Ä¤ê3½µ´Ö¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¡¢¸Î¾ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÅÙ¡¢ÀïÎÏÊä¶¯¤ÎÉ¬Í×À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë¸å¡¢Âè1ÃÆ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡£Â¼¾å½¡Î´¡¢±ö¸«ÂÙÎ´¤Ê¤É¼çÎÏ¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î1Æü¡¢À¾Éð¤«¤é¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆâÌî¼ê¤Î»³ÌîÊÕæÆ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¥È¥ì¡¼¥É¹Í»¡¡ÛÀ¾Éð»³ÌîÊÕ¤¬¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡ª¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Ù¤Áª¼ê¤È³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯µåÃÄ¤Ï¡©¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ËÆ°¤¯µåÃÄ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥È¥ì¡¼¥É¹Í»¡¡ÛÀ¾Éð»³ÌîÊÕ¤¬¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡ª¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Ù¤Áª¼ê¤È³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯µåÃÄ¤Ï¡©¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£³ÆµåÃÄ¤Î°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¤¤ËÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤ËÆ°¤¯¤È¸«¤é¤ì¤ëµåÃÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Íß¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤º¤Ð¤ê»ØÅ¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÀµÊá¼ê¡¢¹ÃÈåÂóÌé¤¬FA¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡£Àð¤ÎÍ×¤ò·ç¤¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÂ¾µåÃÄ¤ÎÊá¼ê³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¾®ÎÓÀ¿»Ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¹¥¬¥³¥Ð¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Éü³è¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Îµð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»Ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤Î¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏÂç¾ëÂî»°¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î3Êá¼êÊ»ÍÑ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¹ÃÈå¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï»³À¥¿µÇ·½õ¤Ê¤É¤Î¼ã¼ê¤âºßÀÒ¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢1·³¾º³Ê¤ÎÆ»¤â¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¾®ÎÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÜÇÛ¤ê¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¹âÌÚ»á¤â¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡13Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡¢¾Íè¤Î´´Éô¸õÊäÀ¸¤È¤â¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¡×¤³¤È¤¬º£¸å¤Î¥×¥í¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºßµð¿Í¤Ç¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê4ÈÖ¤Ê¤É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÖÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÆâÌî¤â1Ëç¤Û¤·¤¤¤·¡¢³°Ìî¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤ÎÉ¬Í×À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Êá¼ê¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤â¤¯¤í¤à¾ì¹ç¤Î¸õÊä¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¡¢À¶¿åÍ¥¿´¤ò¤¢¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤ÎÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¹Í»¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢¸òÎ®Àï¤ÎÁ°¸å¤«¤é³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥È¥ì¡¼¥É¡¢Âè2ÃÆ¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤È¤Ê¤ë¤«¡£¿åÌÌ²¼¤ÎÆ°¤´Þ¤á¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]