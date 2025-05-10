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A neuroimmune circuit mediates cancer cachexia-associated apathy | Science
Cancer hijacks your brain and steals your motivation ¡Ý new research in mice reveals how, offering potential avenues for treatment
https://theconversation.com/cancer-hijacks-your-brain-and-steals-your-motivation-new-research-in-mice-reveals-how-offering-potential-avenues-for-treatment-254043
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