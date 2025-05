¡Öin a way¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È²ñÏÃ¤ÇÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª

正解は「ある意味では、ある点では」でした!

なにかが完全に当てはまるわけではないときに使えるフレーズ。

ものごとを説明するときに便利なのでぜひ覚えておきましょう。

「In a way, my teacher is good because she doesn't give us homework.」

(私の先生は宿題を出さないので、ある意味でいい先生だ)