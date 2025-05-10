¡Öin a way¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È²ñÏÃ¤ÇÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öin a way¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
²ñÏÃ¤ÇÉÑ½Ð¤Î³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Ê¤Ë¤«¤¬´°Á´¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¤â¤Î¤´¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖIn a way, my teacher is good because she doesn't give us homework.¡×
¡Ê»ä¤ÎÀèÀ¸¤Ï½ÉÂê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¤ÀèÀ¸¤À¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô