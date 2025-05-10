ÍúÀµ¼Ò¤¬3Ç¯¤Ö¤ê4¶¯¿Ê½Ð¡¡¹¾Æ£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×Å·¹ñ¤ÎÉã¤Ë½é´°ÉõÆÏ¤±¤¿
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½Õµ¨ÂçºåÂç²ñ¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡¡¡ÍúÀµ¼Ò4-0ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¡¡GOSANDOÆî¹Á¡Ë
¡¡ÍúÀµ¼Ò¤¬ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤ò4¡½0¤ÇÀ©¤·¡¢22Ç¯°ÊÍè¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®145¥¥í±¦ÏÓ¤Î¹¾Æ£¹¬Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬126µå9Ã¥»°¿¶¤Ç½é´°Éõ¤ò¾þ¤ê¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Éâ¤µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤ËÉã¡¦Íº¡Ê¤Ä¤è¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬40ºÐ¤ÇµÞ»à¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÉã¡¢¤½¤·¤Æ1¿Í¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ÎÅß¡¢Îý½¬¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ßÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Å¤â6¥¥í¶á¤¯Áý²Ã¤·¡¢µåÂ®¤âÌó5¥¥í¿¤Ð¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÇØÈÖ¹æ1¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Â¿ÅÄ¹¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤¬¹¾Æ£¤À¤Ã¤¿¡£½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤äÎý½¬»î¹ç¤Ç¤â1ÈÖÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½©µ¨ÂçºåÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£2µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤Ø¡¢¹¾Æ£¤Ï¡Ö½Õ¤âÍ¥¾¡¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£