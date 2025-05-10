ELÀ©ÇÆ¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥Þ¥óU¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡É°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë!?¡¡¥×¥ì¥ß¥¢ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎEL·è¾¡¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¸Ø¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï15°Ì¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï16°Ì¤ÈÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¸½¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ºÇÔ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Î¸÷¤¬EL¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½¸¤Þ¤ë¸·¤·¤¤»ëÀþ¤âÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥í¥Õ¥£¡¼°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÊý¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¸²½¤òÊÑ¤¨¤ë°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹Ç¯¤Î½Å²Ù¤ò¹ß¤í¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤ÆÇÔËÌ¤òµÊ¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡×
ÄãÌÂÂ³¤¯¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¡¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤êÌá¤¹°ìÀï¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ì¾õ¶·Â³¤¯¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î·è¾¡¤Î·ë²Ì¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤Î¾Íè¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
EL¤òÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL½Ð¾ì¸¢¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²Æ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤í¤¦¡£¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂç¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇËÌÇ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿°ìÀï¡×¤È¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢EL·è¾¡¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£