Ç¯¼ý910Ëü±ß°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î¹â¹»À¸¤âÂÐ¾Ý¤Ë¡ª¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤È¤Ï¡©ÂÐ¾Ý¤ä¿½ÀÁÊýË¡¤Ï¡©
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¼ý910Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¡×¤Î³È½¼À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤ä¿½ÀÁÊýË¡¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç³Û¤Ï³Ø¹»¤Î¼ïÎà¤äÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯³Û11Ëü8800±ß¤¬´ð½à³Û¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç¤ÇÇ¯³Û39Ëü6000±ß¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³Ø¹»¤Ï¡¢¹âÅù³Ø¹»¡¢ÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤Î¸å´ü²ÝÄø¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹âÅùÉô¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê1¡Á3Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢¹ñ¸ø»äÎ©¶¦ÄÌ¤ÇÇ¯³Û11Ëü8800±ß¤¬´ð½à³Û¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃí1¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¸ÂÄê¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤ä»äÎ©¹â¹»Åù¤Î²Ã»»³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¡×¤¬ÊÌÅÓ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí1¡§³Ø¹»¼ï¡ÊÄÌ¿®À©¡¦Äê»þÀ©¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ûÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»½ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡û°Ê²¼¤Î³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¹âÅù³Ø¹»
¡¦ÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡Ê¸å´ü²ÝÄø¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡Ê¹âÅùÉô¡Ë
¡¦¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê1¡Á3Ç¯¡Ë
¡¦Àì½¤³Ø¹»¹âÅù²ÝÄø
¡¦¹ñ²È»ñ³Ê¼ÔÍÜÀ®²ÝÄø¤òÍ¤¹¤ëÀì½¤³Ø¹»°ìÈÌ²ÝÄø¡¦³Æ¼ï³Ø¹»
¡¦¹ð¼¨»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿³°¹ñ¿Í³Ø¹»
¡¦³¤¾åµ»½Ñ³Ø¹»
¤Ê¤ª¡¢ºß³Ø´ü´Ö¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙÍ×·ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï³Ø¹»¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡û³Ø¹»¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë
¿·ÆþÀ¸¡¦ºß¹»À¸¤È¤â¤Ë¡¢7·îº¢¤Þ¤Ç¤Ë³Ø¹»¤«¤é°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¯¼ýÌó910Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆ±À©ÅÙ¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÎ×»þ»Ù±ç¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ûÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤Ë½¾¤¦
¼êÂ³¤¤Î¾ÜºÙ¤ä¿½ÀÁÍÍ¼°¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º³Ø¹»¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿½ÀÁ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÇ¼Æþ¤·¡¢¸åÆü»Ù±ç¶âÁêÅö³Û¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁÄ§¼ý¤ÎÍ±Í½Á¼ÃÖ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔÌÀÅÀ¤Ï³Ø¹»¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢À©ÅÙÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
CFP¡¦1µéFPµ»Ç½»Î¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤ª¶â¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤MR¡Ê°åÌô¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨²ñ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤²ñ¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä³èÆ°¤Ë¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¡£
(Ê¸:Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¤½¤â¤½¤â¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤È¤Ï¡©¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¡×¤È¤Ï¡¢¹ñ¸ø»äÎ©¤Î¹âÅù³Ø¹»Åù¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¼ýÌó910Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÊÖ´ÔÉÔÍ×¤ÎµëÉÕ·¿¤Ç¡¢¹ñ¤¬¼ø¶ÈÎÁ¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´³Û¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÀ¤ÂÓ¤ò·ÐºÑÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³Ø¹»¤Ï¡¢¹âÅù³Ø¹»¡¢ÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤Î¸å´ü²ÝÄø¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹âÅùÉô¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê1¡Á3Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤ÇÇ¯¼ý910Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤âÂÐ¾Ý¤ËÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¡Ö¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯¼ýÌó910Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»Ù±ç¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÀ©¸Â¤Î°ìÉô¤ò»ö¼Â¾åÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸øÊ¿¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢¹ñ¸ø»äÎ©¶¦ÄÌ¤ÇÇ¯³Û11Ëü8800±ß¤¬´ð½à³Û¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃí1¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¸ÂÄê¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤ä»äÎ©¹â¹»Åù¤Î²Ã»»³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¡×¤¬ÊÌÅÓ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí1¡§³Ø¹»¼ï¡ÊÄÌ¿®À©¡¦Äê»þÀ©¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹â¹»À¸¤Ï¡©¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹À¸ÅÌ¤Ç¤¹¡£
¡ûÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»½ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡û°Ê²¼¤Î³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¹âÅù³Ø¹»
¡¦ÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡Ê¸å´ü²ÝÄø¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡Ê¹âÅùÉô¡Ë
¡¦¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê1¡Á3Ç¯¡Ë
¡¦Àì½¤³Ø¹»¹âÅù²ÝÄø
¡¦¹ñ²È»ñ³Ê¼ÔÍÜÀ®²ÝÄø¤òÍ¤¹¤ëÀì½¤³Ø¹»°ìÈÌ²ÝÄø¡¦³Æ¼ï³Ø¹»
¡¦¹ð¼¨»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿³°¹ñ¿Í³Ø¹»
¡¦³¤¾åµ»½Ñ³Ø¹»
¤Ê¤ª¡¢ºß³Ø´ü´Ö¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙÍ×·ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï³Ø¹»¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤Ï¡©¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿½ÀÁ¤¬´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡û³Ø¹»¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë
¿·ÆþÀ¸¡¦ºß¹»À¸¤È¤â¤Ë¡¢7·îº¢¤Þ¤Ç¤Ë³Ø¹»¤«¤é°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¯¼ýÌó910Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆ±À©ÅÙ¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÎ×»þ»Ù±ç¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ûÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤Ë½¾¤¦
¼êÂ³¤¤Î¾ÜºÙ¤ä¿½ÀÁÍÍ¼°¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º³Ø¹»¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿½ÀÁ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÇ¼Æþ¤·¡¢¸åÆü»Ù±ç¶âÁêÅö³Û¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁÄ§¼ý¤ÎÍ±Í½Á¼ÃÖ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔÌÀÅÀ¤Ï³Ø¹»¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤áÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¡×¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ç¯¼ýÌó910Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤ò»ö¼Â¾åÅ±ÇÑ¤·¡¢Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸øÊ¿¤Ë¶µ°éµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Ù±ç³È½¼ºö¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢À©ÅÙÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
CFP¡¦1µéFPµ»Ç½»Î¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤ª¶â¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤MR¡Ê°åÌô¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨²ñ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤²ñ¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä³èÆ°¤Ë¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¡£
(Ê¸:Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)