¥Õ¥Ã¥È´äÈø¡¡¡ÖLUUP¡×ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¼Õºá¡¡¼Ö±¿Å¾Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¡Ö¼ÙËâ¤ä¤ï¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î´äÈøË¾¡Ê49¡Ë¤¬10Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤êYouTube¡×¤Ë½Ð±é¡£Åö½éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊÐ¸«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡ª¡×¤Ê¤ÉÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÈÁ°¸ÀÅ±²ó¥È¡¼¥¯¡É¤òÅ¸³«¡£
¡¡´äÈø¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÖLUUP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¼Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈLUUP¼ÙËâ¤ä¤ï¡Á¡£ÉáÄÌ¤Ë¼ÖÆ»¤ò¥Õ¥¡¡Á¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Æ¼ÙËâ¤ä¤·´í¤Ê¤¤¤·¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢Åö½é¤ÏÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÊØÍø¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÐ¸«¤ò¼Õºá¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶á½ê¤Î¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ë¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÊâ¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¤ï¤ê¤È¤¢¤ë¤È¤³¤í¤òLUUP¤Ç¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é1000±ß¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò180±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤Ç²È¤Î¶á½ê¤Î¤É¤³¤ËLUUP¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¥Þ¥Ã¥×¤ÇÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢LUUPÌ¤·Ð¸³¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î¸åÆ£µ±´ð¤Ø»ÈÍÑÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºÇÀèÃ¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤¹¤ó¤Ê¡ª¥à¥«¤Ä¤¯¤ï¡Á¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£