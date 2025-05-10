ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÉ¬Í×? ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Çµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¡ÖÂçÏÂº²¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª½Ð´ð½à¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏFCÅìµþÂÐ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î»î¹ç¤ò»ë»¡¸å¤Ë¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¶¥Áè¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÂÎÏ°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡FCÅìµþÂÐ¿À¸Í¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤â½Ð¾ì¡£ºòÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤Þ¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé¤Ïº£Àá¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¾·½¸¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëFCÅìµþDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤â¸åÈ¾39Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï6·î¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥é¥¹¥È2Ï¢Àï¡¢º£Ç¯²Æ¤ÎEAFF E-1Áª¼ê¸¢¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¸Ä¤ÎÎÏ¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤âÁª¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤ÆÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»þ¤È¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂçÏÂº²¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¿´¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥Á¡¢¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥Á¤ò²á¤´¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤äÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·Ð¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¼ã¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡¡ÀäÂÐÅª¤Ê´ð½à¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥Ù¥¹¥È¤òÁª¤Ö¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¿ô¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÍß¤·¤¤¿Íºà¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡FCÅìµþÂÐ¿À¸Í¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤â½Ð¾ì¡£ºòÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤Þ¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé¤Ïº£Àá¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¾·½¸¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëFCÅìµþDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤â¸åÈ¾39Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö»þ¤È¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂçÏÂº²¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¿´¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥Á¡¢¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥Á¤ò²á¤´¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤äÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·Ð¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¼ã¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡¡ÀäÂÐÅª¤Ê´ð½à¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥Ù¥¹¥È¤òÁª¤Ö¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¿ô¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÍß¤·¤¤¿Íºà¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)