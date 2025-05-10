¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡Û4»î¹ç¤¬Ãæ»ß¡¡¹Åç¥É¥é1¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¤¬¸ø¼°Àï½é¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É3°ÂÂÇ¡¡ÃæÆü¡¦ÀÐÀî¹·¤¬1¹æ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï10Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î³ÚÅ·¡½ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¡Ë¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖÉÔÎÉ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¡½DeNAÀï¡Ê¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂ¡Ë¤ÈÀ¾Éð¡½µð¿ÍÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤¬±«Å·¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖÉÔÎÉ¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿·³ã»Ô¤ß¤É¤ê¤È¿¹¤Î±¿Æ°¸ø±à¡Ë¤Ë3¡½1¡£ÀèÈ¯¡¦¥Ñ¥Ç¥£¥·¥ã¡¼¥¯¤Ï4²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¡¦°Â¾ë¤¬3²ó2°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç1¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¡£±àÉô¡¢Æ£¸¶¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÇÅÄÃæ¤¬2°ÂÂÇ¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦²¼Àî¤Ï6²ó9°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£À¾Â¼¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡¹Åç¤ÏÃæÆüÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë3¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¡¦¥¢¥É¥¥¥ï¤Ï3²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¹â¤¬3²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚ¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬6²ó¤Î·è¾¡¤Î1¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É3°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÃæÆüÀèÈ¯¡¦ÃçÃÏ¤Ï6²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¡£ÀÐÀî¹·¤¬6²ó¤Ë1¹æ¥½¥í¡¢°éÀ®Áª¼ê¤ÎÀî¾å¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡Ë¤Ë6¡½3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦ÁáÀî¤¬6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬4²ó¤Ë1¹æ2¥é¥ó¡¢ÆïËÜ¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦ËôµÈ¤Ï5²ó10°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¡Ê1¾¡¡Ë¡£°æ¾å¤¬2²ó¤ËÀèÀ©¤Î1¹æ¥½¥í¡£ÀÐÄÍ¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢Ã«Àî¸¶¤¬2°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£