Ý¯ºä46¡¦Ã«¸ý°¦µ¨¡ÖÅ·ºÍ¤À¡¢¤³¤Î»Ò¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡Ý¯ºä46¤ÎÃ«¸ý°¦µ¨(20)¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÅ·ºÍ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï2023Ç¯1·î¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥¥Ï¥¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¡¢ÌÀ¤ë¤¤»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤«¤éÃý¤ì¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤·¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡ÖÅ·ºÍ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾®ÅçÆä¼Ó¤òµó¤²¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ì¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÈÌ¾Á°¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¡È²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤Þ¤À¹ç³Ê¤·¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡×¤È¶Ã¤¡£Ã«¸ý¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤À¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãý¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Îº¢¤«¤éÃæ¿´¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡