ÅìÌî¹¬¼£¡¡·Ý¿Í¤ÎàÈþÍÆÀ°·Áá¤òÀÖÍç¡¹¾Ú¸À¡Ö¤¢¤ëÃË¤Î·Ý¿Í¤Ï¤³¤³¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿Í¤ÎàÈþÍÆÀ°·Á»ö¾ðá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Îµ×ËÜ²íÈþ¤È¡Ö·Ý¿Í¤ÏÂÎ¤¬»ñËÜ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¥¤¥ä¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¥ó¥Þ¼ã¼ê¤Î¤³¤íÈÓ¿©¤¦¤¿¤éà·ò¹¯á¡¢ÈÓ¿©¤¦¤¿¤éà·ò¹¯á¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤¢¤¤¤Ä¤é¡£¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï·ò¹¯¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ª¤«¤Äº£¤Ï¤½¤Î¾å¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¬Â¼¡ÊÎ´»Ë¡Ë¤È¤«Æ±À¤Âå¤Î·Ý¿Í¤ÈÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢·ò¹¯¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÈþÍÆÀ°·Á¤ÎÏÃ¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡µ×ËÜ¤¬¡ÖÊ¬¤«¤ëÊ¬¤«¤ë¡£»ä¤½¤Î¾å¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ÎÀ³²È¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤ë¤â¤ó¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤Þ¤Àà¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥ï¥¤¥×¤ËÈ´¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤«á¡£¤³¤ÎÊÕ¡ÊÌÜ¸µ¡Ë¤Î±ø¤¤¤ä¤Ä¤Ï¤â¤¦¡¢¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡Ù¤È¡£¤À¤«¤é¡Ø¥¯¥Þ¼è¤ê¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤«¡£¤¢¤ë·Ý¿Í¤Ï¤³¤³¡ÊÌÜ¿¬¤ò»Ø¤µ¤·¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÃË¤Î·Ý¿Í¤Ç¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡ÈþÍÆÀ°·Á¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ó¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¤ªÁ°·Ý¿Í¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤Ï°ìÀÚ½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¡©¡Ù¡Ø¤¤¤¯¤é¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ò¤²Ã¦ÌÓ¤Ê¤ó¤Æ¡Ê¤ß¤ó¤Ê¡Ë¤·¤Æ¤ë¡£¤Ò¤²»Ä¤·¤Æ¤ó¤Î¡¢²¶¤È¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡¦ÌðÉô¡Ê¹ÀÇ·¡Ë¤È¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î´äÈø¡ÊË¾¡Ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£¿ØÆâ¡ÊÃÒÂ§¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ò¤²Ã¦ÌÓ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ×ËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¿ØÆâ¤â¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¥á¡¼¥¯¼¼¤Çà¥¸¥ç¥ê¥¸¥ç¥ê¡Äá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢²¶¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÈÃ¯¤âÄæ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£