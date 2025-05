新たな魅力が開花する3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」をひっさげた&TEAMが1年ぶりにRayに登場。今回は、NICHOLASさんがまとう「色気の正体」を徹底解剖しました!クールなオーラを放つNICHOLASさん。TAKIさんが語る意外なギャップも必見です♡

Question 自信に満ちあふれたオーラをまとう秘訣は?

漢字のとおり自分を信じ、愛さないと自信にならないと思っていて。

そのために僕は感情の整理をします。

お風呂場のイスに座ってシャワーをかけながら、自分は今なにを思っているのか見つめ直すんです。

だからメンバーには申し訳ないですが、お風呂の時間が長いですね(笑)。

あと、僕は負けず嫌いなので人と比べがちなんですが、そうすると自信がなくなることもあって。

そういうときは僕が好きな「I’m not perfect, but I’m always myself」という言葉を思い出します。

自分は自分のままで成長すればいいんだ!という気持ちを取り戻せる、この言葉を胸に努力し続けています。