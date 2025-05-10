¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸Í¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤ÇÀÅ²¬¤Ë23¡½29¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡17Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¤ÇºÆÀï
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè18Àá¡¡¿À¸Í23-29ÀÅ²¬¡Ê2025Ç¯5·î10Æü¡¡¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¿À¸Í¤ÏÀÅ²¬¤ÈÂÐÀï¤·¡¢23¡½29¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¿À¸Í¤Î5°Ì¡¢ÀÅ²¬¤Î4°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡£¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë°ìÀï¤Ï¡¢Á°È¾7Ê¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿À¸Í¤ÎSO¥¬¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬PG¤òÄÀ¤á¤Æ3¡½0¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±13Ê¬¤ËÀÅ²¬¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Æ±18Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿Ø5¥á¡¼¥È¥ëÆâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¬¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬Ìó100¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤ê¤¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¡£¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥¯¤â·è¤á¡¢¤µ¤é¤ËÆ±38Ê¬¤Ë¤ÏPG¤ò·è¤á¤Æ1¿Í¤Ç13ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¡¢13¡½19¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾6Ê¬¤Ë¤ÏCTB¥¤¥ª¥¢¥µ¤¬Ãæ±û¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥È¥é¥¤¡£¥¬¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ20¡½19¤È¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±16Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤ÆºÆ¤ÓµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢¤È¤â¤ËPG¤Ç²ÃÅÀ¤·¤Æ23¡½29¡£¤½¤Î¸å¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Î¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï17Æü¤Ë4°ÌÀÅ²¬¤È5°Ì¿À¸Í¡¢18Æü¤Ë3°ÌÅìµþ¥Ù¥¤¤È6°ÌÅìµþSG¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£