全65キャラクターのパイを収録！プレミアムバンダイ『ドンジャラNEO あんさんぶるスターズ！！』

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『ドンジャラNEO あんさんぶるスターズ!!』の予約受付を2025年5月2日(金)16時に開始します。

プレミアムバンダイ『ドンジャラNEO あんさんぶるスターズ!!』

・価格 :5,280円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :6才以上

・セット内容:パイ…84コ(※うち予備白パイ1コ)

パイケース…4コ

プレイフレーム…4コ

ゲームシート…1枚(両面)

パイケースカバー…4枚

リッドルコインシート…2枚

(10万リッドルコイン…24枚、5万リッドルコイン…24枚、

1万リッドルコイン…42枚)

・商品サイズ:パイ…H約25mm×W約19mm×D約13mm

パイケース…H約80mm×W約139mm×D約14mm

プレイフレーム…H約65mm×W約290mm×D約14mm

ゲームシート…H約281mm×W約281mm×D約1mm

パイケースカバー…H約80mm×W約138mm×D約15mm

リッドルコインシート…H約280mm×W約140mm×D約1mm

(リッドルコイン直径…約23mm)

・商品素材 :パイ…ABS

パイケース…ABS

プレイフレーム…ABS

ゲームシート…PP

パイケースカバー…紙

リッドルコインシート…紙

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト

「プレミアムバンダイ」にて受注販売

・予約期間 :2025年5月2日(金)16時〜2025年7月6日(日)23時予定

・商品お届け:2025年10月予定

・発売元 :バンダイ

商品特長

2025年4月28日にリリース10周年を迎えた『あんさんぶるスターズ!!』より『ドンジャラNEOあんさんぶるスターズ!!』を商品化します。

ドンジャラシリーズの最新フォーマットである「ドンジャラNEO」は、フレームを外してコンパクトに収納できるため、いつでもどこでも簡単に持ち運ぶことのできる商品です。

2人から遊ぶことができ、使用シーンに合わせてフレームを分割して使用することも可能です。

セット内容は、『あんさんぶるスターズ!!』に登場する全65キャラクターのパイを収録しました。

60種類以上の役を収録しており、作品の世界に浸りながら、ドンジャラを楽しむことが可能です。

同じ事務所や同じユニットを組み合わせた基本役から、サークル活動や部屋割りで組み合わせた加点役まで、多種多様な役を作ることができます。

すべてのパイの絵柄が異なるため、コレクション要素が強いセット内容となっており、飾って楽しむこともできます。

また、盤面のゲームシートはスタイリッシュなデザインの立ち絵面と、かわいらしさもあるSDキャラクター面の両面仕様となっており、気分に応じて使い分けることが可能です。

(C)2014-2019 Happy Elements K.K

