XR技術(AR・VR・MRなど)を学べる！広島県神石高原町／HERE.「神石高原XRスクール(第4期)」

広島県神石高原町とHERE.は2025年7月、最新デジタル技術を地域の生活や経済に活用できる人材を育成する「神石高原XRスクール(第4期)」を開講します。

広島県神石高原町/HERE.「神石高原XRスクール(第4期)」

広島県神石高原町とHERE.は2025年7月、最新デジタル技術を地域の生活や経済に活用できる人材を育成する「神石高原XRスクール(第4期)」を開講。

神石高原XRスクールは、広島県神石郡神石高原町にある、XR技術(AR・VR・MRなど)を学べる地域密着のスクールです。

XRとは、「現実」と「デジタル」をかけあわせた最先端の技術です。

<XR例>

・スマホをかざすと情報が現実に重なる「AR」

・ゴーグルで仮想空間に入り込む「VR」

・現実とデジタルが融合する「MR」

いま、これらの技術は、観光・教育・まちづくりなど、さまざまな場面で使われ始めています。

「このまちで、XRをどう使うか」を考え、リアルとバーチャルをかけあわせた、未来のまちの姿を一緒につくっていく仲間を募集します。

【神石高原XRスクール概要】

神石高原XRスクールでは、まちの魅力をXRでアップデートするような企画・制作・展示・発表の流れを、実践的に学びます。

場所 : 神石高原町 油木山村開発センター

(広島県神石郡神石高原町油木乙1857番地)

日時 : 土曜日 13時〜17時(休憩あり) 全15回

詳細日程はHPを確認してください。

応募対象者: 神石高原町内外に在住の高校生以上

神石高原町の授業会場に通える方であれば、

どなたでも参加できます。

受講料 : 油木高校生もしくは町内在住の高校生 無料

町内の方 30,000円

町外の方 100,000円

申込方法 : HPを確認の上、エントリーフォームから申込みできます。

https://forms.gle/9Nvtcmu4mGxqXHyX8

定員 : 10名(※応募者多数の場合は選考あり)

■スクールの魅力

・設備

未経験からでも、1年間の凝縮されたカリキュラムで、自分たちのまちの魅力をXRでカタチにする力が身につきます。

神石高原町にある施設を拠点とし、地域に根ざしたスクールです。

XRコンテンツづくりに必要な機材はすべて1人1台ずつ貸し出し、未経験でもすぐに実践できる環境が整っています。

<貸与されるもの>

ノートパソコン/iPad/Meta Quest 2(VRゴーグル)/Adobe Creative Cloud アカウント(デザイン・動画編集など)

・テックキャンプ

神石高原ティアガルテン(広島県神石郡神石高原町上豊松72番地8)で、1泊2日の合宿型ワークショップを開催予定!自然に囲まれながら、フィールドワークを通じて感じる“まちの魅力”。

一緒に歩き、考え、つくるなかで、仲間とのつながりも深まります。

・身につく技術

1. XRの基礎知識と活用方法

2. コンテンツ企画・構成力

- 誰にどんな体験を届けたいか?を考える「企画力」

- コンテや構成の作り方

3. デザインスキル、ツール操作

- Adobe Creative Cloud(Photoshop/Illustrator/Premiere Pro/After Effectsなど)

- 360度カメラ撮影およびVR編集、VRゴーグル(Meta Quest 2)での視聴

神石高原XRスクール

神石高原XRスクール 課外授業の様子

■神石高原町をモチーフにした「JINSEKI META PARK」公開

株式会社HERE.は、スクールの取り組みとして、神石高原町をモチーフとしたメタバースワールドをVRChat上に制作・公開しました。

JINSEKI META PARK_1

JINSEKI META PARK_2

・ワールドコンセプト

“雲海に囲まれた天空の浮島”を舞台に、風に揺れる木々、煌めくホタルが彩る幻想的な景色の中で、訪れるすべての人がゆっくり過ごすことができる空間です。

スクール生が手がけたオリジナルコンテンツも展示中!

・ワールド情報

ワールド名 : JINSEKI META PARK

・体験方法

VRChatアカウントを作成

PCまたはPCに接続されたVR機器からアクセスしワールドに参加

■講師

スクール講師

<土井 昌徳(株式会社HERE.代表取締役)>

映像空間演出家/クリエイティブディレクター

空間の体験価値を“アップデート”する映像空間演出を手がける。

学生時代にVJ(Visual Jockey)として即興映像演出の活動をスタート。

アメリカ留学後、CGプロダクションでVFXデザイナーとしてキャリアを積み、独立。

国内でもいち早くプロジェクションマッピングの手法を取り入れ、映像と空間を融合させた演出で注目を集める。

代表的なプロジェクトに、NHK紅白歌合戦 ステージ映像演出・コニカミノルタプラネタリウム 作品制作・海外アートイベントでの空間演出など、これまでに手がけたプロジェクトは2,000件以上にのぼる。

現在は、クリエイティブディレクターとしての豊富な経験をいかし、日本デザイナー学院(渋谷)ビジュアルデザイン科の講師としても活動中。

【スクール主催・運営情報】

主催:神石高原町(〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地)

運営:HERE.

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目51-10

PORTAL POINT HARAJUKU FD-36

Jinsekikogen Lab. 〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1688-4-201

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post XR技術(AR・VR・MRなど)を学べる!広島県神石高原町/HERE.「神石高原XRスクール(第4期)」 appeared first on Dtimes.