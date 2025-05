King & Princeがミッキーマウスの新テーマソングを担当！「僕の人生の中でもトップレベルに幸せな出来事」（永瀬廉）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ベストフレンドとしてテーマソングを歌うことができて、最高の形で夢が叶いましたし、おそらく僕らの中で一生の宝物になります!」(高橋海人)

King & Princeが5月10日、『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME』を福岡・みずほPayPayドーム福岡からスタート。そのコンサート本編のMC中、ベストフレンドのミッキーマウスからの“電話”をきっかけに、King & Princeメンバーよりミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングを制作、リリースすることがサプライズ発表された。

これは、ミッキーマウスの2028年に迎えるスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとして、そしてディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』から生まれたコラボレーション。

日本人なら誰もが一度は口ずさんだことのあるフレーズ「♪僕らのクラブのリーダーは」でおなじみの「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーの新オフィシャルテーマソングのタイトルは「What We Got ~奇跡はきみと~」。

2016年に発表されたディズニーソング「What We Got(Mickey‘s Birthday Song)」をベースにオリジナルアレンジを加え、さらにミッキーのベストフレンドであるKing & Princeが日本語訳詞を担当し、あらたなディズニーソングが完成した。

「ハッピーなアレンジが素晴らしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい」とディズニーのアメリカ本社も絶賛したこの楽曲は、世界で初めて日本人アーティストとディズニーが一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソングとなる。

King & Princeが想いを綴った歌詞に、ワクワクやキラキラを詰め込んだ楽曲アレンジが加わったこの楽曲は、歌詞の一節のとおり「世界の端まで照らす」ディズニーソング となりそうだ。

ふとした出会いが大切な絆になる。そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届ける「What We Got ~奇跡はきみと~」は、King & PrinceがCDデビュー7周年を迎える5月23日にデジタルリリースされる。

また、同時に解禁となったキービジュアルは、『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』のテーマである「ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす」を、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台に表現したスペシャルアートに。

幼少期からミッキーが大好きで、いつもそばにいたというKing & Princeのふたりが、ミッキーたちとともに過ごす特別な瞬間を切り出した心弾むビジュアルとなっている。

さらに、この特別なコラボレーションにあたり、King & Princeとミッキー&フレンズそれぞれのロゴが一体化したスペシャルロゴも発表された。

なお、King & Princeとミッキー&フレンズが出演する「What We Got ~奇跡はきみと~」のMVも追って公開される予定。その他、様々な企画も予定されている。

【みずほPayPayドーム福岡公演 ライブレポート】

5月10・11日のみずほPayPayドーム福岡公演を皮切りに新体制になって初の3大ドームツアー

『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME』をスタートさせたKing & Prince。

ライブの内容は6枚目のアルバム『Re:ERA』を引っさげてのツアーをドーム級の演出にバージョンアップさせたもので、高橋海人が描き下ろした16 体のキャラクターと楽曲を連動させた世界観を具現化。

さらに今回はサプライズを用意。ライブ中盤のMCがYouTubeで生配信され、見届けるファンにビッグニュースを届けた。

MC中、記念写真を撮ろうと携帯電話を構えた永瀬。そこに着信があり、スピーカーで通話を始める。電話の相手は、日本中の誰もが聞き覚えるある声。永瀬も高橋も「この間撮った写真も最高だし、一緒に踊ったのも最高だったね!」と親しそうに会話をする。

その相手はなんと、ミッキーマウス! そしてKing & Princeとミッキー&フレンズとのコラボレーションしたビジュアルが大型モニターに映し出され、ミッキーのあらたなオフィシャルテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」を担当することが発表された。

さらに「ティアラと配信を見てくれてる皆さんにぜひ聴いてもらいましょう」と、その場で「What We Got ~奇跡はきみと~」を披露。キャッチーな手振りが印象的なパフォーマンスでドームを夢の世界へと誘った。

パフォーマンス後に「What We Got ~奇跡はきみと~」は5月23日にサブスク配信されることも告げられた。

ドームツアーは今後、7月10日~12日に東京ドーム、7月19日~21日に京セラドーム大阪で開催され、3都市8公演で38万人を動員予定だ。

TEXT BY 加治屋真美

リリース情報

2025.05.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「What We Got ~奇跡はきみと~」

