Honda歴代の傑作バイクの展示！東武百貨店 池袋本店 第7回『昭和レトロな世界展〜平成もあるよ！〜』

東武百貨店 池袋本店は、2025年5月15日(木)から20日(火)の6日間、第7回『昭和レトロな世界展〜平成もあるよ!〜』を開催します。

東武百貨店 池袋本店 第7回『昭和レトロな世界展〜平成もあるよ!〜』

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

期間 :2025年5月15日(木)〜20日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

店舗数 :約30店舗

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場 約280坪

注目は純喫茶グルメ。

「喫茶と〜ぶ」と題して、純喫茶7店舗が入れ替わりで出店します。

また、初代タイガーマスクのマスクを製造している中村ユキヒロ氏製作マスクの限定販売や昭和のHonda歴代の傑作バイクの展示など、ファン必見の企画も実施。

7回目となる今回も幅広いレトロ要素を展開し、昭和100年を盛り上げます。

◆【喫茶と〜ぶ】ノスタルジックな純喫茶が入れ替わりで出店!

純喫茶ブームの立役者、東京喫茶店研究所2代目所長 難波 里奈さんおすすめの純喫茶7店舗が入れ替わりで出店。

[東武限定]

大阪【アラビヤコーヒー】

特製アラビヤサンド イートイン1,201円(1人前)

〈各日午前10時から:販売予定40点、各日午後3時から:販売予定40点〉

道頓堀の老舗店「はり重」のハムとブランド卵「旨赤卵」を通常の2倍使用したボリューム満点な東武限定メニュー。

【アラビヤコーヒー】

神保町【さぼうる】

クリームソーダ各種 イートイン850円(1杯)

1955年創業の老舗喫茶の名物「7色のクリームソーダ」。

王道のメロン味のほか、ブルーハワイ、イチゴ、レモン、オレンジ、ブドウ、カルピス味を用意。

出店期間:5月15日(木)〜18日(日)

【さぼうる】

松本【珈琲美学アベ】

モカクリームオーレ イートイン1,001円(1杯)

1957年創業、松本の喫茶文化のパイオニア。

コーヒー多めのアイスオーレにモカアイスを浮かべました。

お席の目の前でそそぐスタイルにも注目!

【珈琲美学アベ】

[初出店]

本郷【喫茶ルオー】

セイロン風カレーライス イートイン1,300円(1人前)

〈各日販売予定50点〉

昭和27年、東京大学前で創業。

創業時から変わらない味。

出店期間:5月19日(月)・20日(火)

【喫茶ルオー】

◆胸がアツくなる青春の思い出!

【俺たちの昭和プロレス展 特別企画 初代タイガーマスクと覆面レスラーたち】

初代タイガーマスクを製造している中村ユキヒロ氏製作のマスクやオフィシャルショップ未発売モデルを限定販売!

[東武限定]

(1) YN製 初代タイガーマスク ブルーメタリック・ヤギリ リアル・プロタイプ リミテッドエディション

79,800円〈販売予定5点〉

YN製 初代タイガーマスク ブルーメタリック・ヤギリ リアル・プロタイプ リミテッドエディション (C)初代タイガーマスクSSPW

(C)初代タイガーマスクSSPW

[東武限定]

[直筆サイン入り]

(2) KONDO SHOES製 ザ・コブラ レプリカマスク(1985年ハワイ遠征、1986年ニューヨーク遠征モデル)

99,990円〈販売予定5点〉

KONDO SHOES製 ザ・コブラ レプリカマスク(1985年ハワイ遠征、1986年ニューヨーク遠征モデル) (C)Lighthouse Entertainment

(C)Lighthouse Entertainment

【昭和のHonda歴代傑作バイクが登場!】

ヨンフォアの愛称で呼ばれるDREAM CB400FOUR IIをはじめ歴代の傑作バイクを3台展示。

会場ではHondaグッズも販売。

DREAM CB400FOUR II

【タナゴコロータス】

ヴィンテージTシャツ各種 5,940円から

ロックスターや有名な映画のTシャツなどのヴィンテージTシャツを展開。

【タナゴコロータス】

【マルベル堂】

プロマイド各種 385円から

「あなたもアイドル」プロマイド撮影会 1回2,750円

(上半身3カット撮影、プロマイド1枚、データ3枚分)

■5月17日(土)・18日(日)午前11時から午後6時

プロマイド専門店マルベル堂の武田カメラマンが昭和アイドル風に撮影します。

【マルベル堂】

【ミュージックガーデン】

レコード各種 500円から

昭和のヒットチャートを彩った名曲たちが揃います。

【ミュージックガーデン】

◆懐かしいあの頃の味!

[実演]

【浅草小松亭】

よくばり盛り(オムライス・ナポリタン・ハンバーグ) 1,350円(1折)

王道のナポリタンやハンバーグなど大人も子供も大好きな味が一度に味わえる贅沢な一品。

【浅草小松亭】

【手づくりのデリとパン cafe cocona】

喫茶店のハンバーグランチ風トースト 789円(1個)

〈各日販売予定30点〉

喫茶店のハンバーグランチを思わせる食材を甘いミルク食パンにのせて、オーブンでこんがり焼きあげた一品。

【手づくりのデリとパン cafe cocona】

◆レトロなファッションや雑貨であの頃へタイムスリップ!

[東武限定]

(1)【オビツ製作所】

くまちゃんオビツキューピー 各3,960円(15cm)

【オビツ製作所】

(2)【小熊山雑貨店】

レトロ雑貨各種 330円から

【小熊山雑貨店】

(3)【にゃん屋】

昭和レトロ雑貨各種 220円から

【にゃん屋】

(4)【グランプリーズ】

古着・昭和雑貨 1,100円から

【グランプリーズ】

(5)【EXPO】

万博関連アイテム各種 550円から

【EXPO】

◆同時開催にも注目!

(1) サンダーバード60周年 POP UP SHOP

1965年にイギリスで誕生したスーパーマリオネーション作品「サンダーバード」のグッズを販売!

九谷焼豆皿 2,500円

【サンダーバード60周年 POP UP SHOP】九谷焼豆皿 (C)ITC

(C)ITC

(2) SANRIO CHARACTERS レトロ POP UP SHOP

サンリオキャラクターのレトロなデザインのグッズが勢揃い。

さらに、「喫茶と〜ぶ」とコラボのレトロなサンリオキャラクターズ グッズが登場!

今回、「喫茶と〜ぶ」出店の【アラビヤコーヒー】・【珈琲美学アベ】とのコラボグッズもあります!

(C)2025 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L660814

[先行販売]

アクリルキーホルダー各種 各990円

【SANRIO CHARACTERS レトロ POP UP SHOP】アクリルキーホルダー各種 (C)2025 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L660814

(C)2025 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L660814

(3) 東武鉄道・阪神電車 鉄道グッズフェア

東武鉄道と阪神電車のグッズが集結!さらに、昭和の鉄道関連品などレトロな鉄道グッズも販売します。

