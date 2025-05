暮らしの中にそっと差し込むような、深くやさしいアロマ体験！CITREE(シトリー)

Verishは、自然の恵みと地域資源の再定義をテーマに、新アロマブランド「CITREE(シトリー)」を2025年6月より本格ローンチします。

CITREE(シトリー)

このブランドは、果皮、木々、花々といった自然素材が持つ命のリズム=“植物の息づかい”に着目し、それを香りとして丁寧にすくいとり、瓶という小さな宇宙に閉じ込め、わたしたちの日常の中へと静かに届けていくプロジェクトです。

CITREEは、“香りは自然とわたしをつなぐ光の糸”であるという信念のもと、暮らしの中にそっと差し込むような、深くやさしいアロマ体験を提案します。

果実の甘みや色づきに注目が集まる一方で、長らく副産物とされてきた柑橘の果皮。

しかし、わたしたちはそこにこそ、本来の“命の力”が眠っていることに気づきました。

果皮に宿る香りは、実よりもはるかに濃密で、まるでその植物の記憶や個性そのものを凝縮したような、見えないエネルギーのかたちです。

「この香りを、誰かの癒しにできたら?」

その素朴な問いかけが、CITREE誕生の第一歩となりました。

これまで活用されてこなかった柑橘の果皮をはじめ、木々の枝葉、花びら、蕾──それぞれの植物の持つ命の断片を、ナチュラルな精油として抽出しました。

それらを“香り”として再定義し、私たちの感覚と日々にそっと寄り添うかたちへと整えました。

CITREE(シトリー)という名前には、柑橘を意味する“CITRUS”と、感性や余韻をイメージさせる音「EE」が込められています。

自然の中に眠る“声”を香りとしてすくいとり、柑橘の陽、木々の静寂、花々の余韻。

それぞれの香りは単なるアロマではなく、自然が奏でる一つの旋律=五感をひらくための小さな音楽のようなものです。

CITREEは、そうした“香りとの静かな対話”を大切にしたいと考えています。

呼吸を重ねるたびに心と身体が本来のリズムを取り戻し、内側から整っていく感覚、それが「CITREE」

そこには、言葉を超えた深い癒しと、静かな再生があります。

■商品ラインナップ(第一弾) *2025年6月発売予定

・エッセンシャルオイル

・アロマスプレー

※今後、バスソルト、ルームディフューザー・石けん・オイルブレンドシリーズ吊り下げ式アロマタグ等も展開予定。

