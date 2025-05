King & Princeとミッキー&フレンズがコラボレーションをした、ミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が、23日にデジタルリリースされることが発表された。ミッキーマウスの2028年のスクリーンデビュー100周年に向けて新たなプロジェクトが始動。世界初、日本人アーティストと一緒に制作したミッキーの新オフィシャルテーマソングが誕生する。

10日、みずほPayPayドーム福岡で行われた『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』ライブ中盤のMCがYouTubeで生配信され、見届けるファンにビッグニュースを届けた。MC中、記念写真を撮ろうと携帯電話を構えた永瀬。そこに着信があり、スピーカーで通話を始める。電話の相手は、日本中の誰もが聞き覚えるある声。永瀬も高橋も「この間撮った写真も最高だし、一緒に踊ったのも最高だったね!」と親しそうに会話をする。その相手はなんと、ミッキーマウス。そしてKing & Princeとミッキー&フレンズとのコラボレーションしたビジュアルが大型モニターに映し出され、ミッキーの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を担当することが発表された。さらに「ティアラと配信を見てくれてる皆さんにぜひ聴いてもらいましょう」と、その場で「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露。キャッチーな手振りが印象的なパフォーマンスでドームを夢の世界へと誘った。2016年に発表されたディズニーソング「What We Got (Mickey’s Birthday Song)」をベースに、ミッキーのベストフレンド・King & Princeがコラボレーション。音楽にはオリジナルアレンジが加わり、さらにKing & Prince自身が手掛けた日本語訳詞で、新たなディズニーソングが完成した。「ハッピーなアレンジがすばらしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい」とディズニーのアメリカ本社も絶賛したこの楽曲は、世界で初めて日本人アーティストと一緒に制作したミッキーの公式テーマソングとなる。この特別なコラボレーションにあたり、ミッキー&フレンズとKing & Princeそれぞれのロゴが一体化したスペシャルロゴも発表された。今回のコラボレーションは、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとして、そしてディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれた奇跡のコラボレーション。このテーマである“ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす”を、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台に表現したスペシャルアートも解禁となった。幼少期からミッキーが大好きで、いつもそばにいたというKing & Princeの2人が、ミッキーたちと共に過ごす特別な瞬間を切り出した心弾むビジュアルとなっている。世界初の短編トーキー・アニメーション映画『蒸気船ウィリー』で1928年11月18日にスクリーンデビューしたミッキーマウス。歌や踊り、楽器の演奏などたくさんの才能を披露し、これまで140本以上の出演作を誇るエンターテイナー。そんなミッキーがどんな時でも仲間たちとずっと大切にしていること、それはいつも“自分らしく”いること、そして自分はもちろん、友だちの“自分らしさ”を尊重すること。そして今回、ミッキーとコラボレーションするKing & Princeは2018年5月23日以来、アーティスト活動以外にもそれぞれの魅力を武器に、ドラマや映画、声優、バラエティなど幅広い活躍を見せてきた。2人は共にミッキーが大好き。それぞれ幼少期の頃からミッキーと一緒に人生を歩んできた。そんなKing & Princeとミッキーの共通点、“お互いを尊重しながらも自分らしくいること”をテーマに新たに生まれ変わったこのディズニーソングが、日本中そして世界中をポジティブなエネルギーで包み込む。この奇跡のようなコラボレーションに対し、永瀬廉は「ミッキーは子どものころから、いつもいつでも隣にいて、寄り添ってくれる存在でした。今回のことは、僕の人生の中でもトップレベルに幸せな出来事です!」と目を輝かせた。高橋海人(※高=はしごだか)も、「本当に夢でした。小さい頃からミッキーと一緒に英語を学んだり、会いに行ったり、ずっと身近でありながら夢のような存在だったので、一緒に何かしてみたいな…と思っていました。ベストフレンドとしてテーマソングを歌うことができて、最高の形で夢がかないましたし、おそらく僕らの中で一生の宝物になります!」と嬉々として語る。2028年に100周年を迎えるミッキーと、2028年にデビュー10周年を迎えるKing & Princeには同じ年にアニバーサリーイヤーを迎える共通点が。永瀬は、楽曲について「僕らのファンの方々はもちろん、ディズニーのファンの方々に楽しんでいただきたいのですが、なにより僕らが一番楽しみました。創り上げていく中で意見や提案をたくさん出させていただき、曲自体も細かいところまで“こうしたほうがもっと魅力が出るんじゃないか…”と話し合って、自信を持って“これだ!”という楽曲になったので、期待して待っていていただけたらうれしいです!」と手ごたえ。高橋は「この楽曲はみんなのものだと思うので、歌詞や音楽を思う存分楽しんでください!みんなで手を取り合って、一緒にこの楽曲を盛り上げていけたらなと思います!」と熱を込めた。King & Princeが想いをつづった日本語訳詞に、彼らならではワクワクやキラキラを詰め込んだ音のアレンジが加わり、歌詞の一節のとおり、この楽曲は「世界の端まで照らす」ディズニーソングとなるだろう。さらにミッキー&フレンズとKing & Princeが出演する、この楽曲のミュージックビデオを発表予定。他にも”ミッキー×キンプリ”のニュースが今後続々発表になる予定だ。