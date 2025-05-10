【NHKマイルC】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『皐月賞と桜花賞組、前走2着から5着馬、超人気薄激走の法則』



【動画】NHKマイルC チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/6pS1vjjvX_I

テレビ東京・冨田有紀アナから『第30回NHKマイルC（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！

第30回NHKマイルカップ（GI）枠順

2025年5月11日（日） 2回東京6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 モンドデラモーレ（牡3 戸崎圭太）

1-2 ショウナンザナドゥ（牝3 池添謙一）

2-3 チェルビアット（牝3 M.ディー）

2-4 ヤンキーバローズ（牡3 岩田望来）

3-5 ランスオブカオス（牡3 吉村誠之助）

3-6 イミグラントソング（牡3 C.ルメール）

4-7 トータルクラリティ（牡3 北村友一）

4-8 アドマイヤズーム（牡3 川田将雅）

5-9 マイネルチケット（牡3 横山武史）5-10 マジックサンズ（牡3 武豊）6-11 パンジャタワー（牡3 松山弘平）

6-12 マピュース（牝3 田辺裕信）

7-13 ミニトランザット（牡3 鮫島克駿）

7-14 ティラトーレ（牝3 木幡巧也）

7-15 アルテヴェローチェ（牡3 佐々木大輔）

8-16 サトノカルナバル（牡3 D.レーン）

8-17 ヴーレヴー（牝3 浜中俊）

8-18 コートアリシアン（牝3 菅原明良）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

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