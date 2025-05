信念が思考を歪めている？ “信念バイアス・信念の保守主義”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

信じたものは本当に正しいのか?

【信念バイアス・信念の保守主義】

信念が思考に影響を与える

自分の信念や思い込みは、ときに論理的な思考を狂わせることがあります。たとえば「〇〇が正しい」と信じている場合、それを否定する意見や情報を吟味せず、「いいや、〇〇が正しいに決まっている」と決めつけがちです。このような思考になるのは、「信念バイアス」という認知バイアスが働くからです。

その信念があきらかに論理的に間違っている場合は気づきやすいかもしれませんが、正しいか間違っているか意見が割れるものについては注意が必要です。

たとえば「糖質を摂らないほうが体によい」と信じている場合、糖質を摂るべきという意見には耳を貸さず、再検討しなくなってしまったりします。こうなると、新たな研究結果が出ても中立の立場に立って考え直すことができなくなってしまいます。偏った考え方のまま固まってしまうわけです。

また、このような信念バイアスはなかなか修正できないことも、アメリカの心理学者ウォード・エドワーズの研究で示されています。一度「こうだ」と思い込んだことは、それを否定する情報が出てもすぐには変わらないのです。これを「信念の保守主義」といいます。

自分の意見や考えが信念バイアスによるものでないか、ときには一度中立の立場に立って見直してみるのが大事といえます。

信念や思い込みが招く認知バイアス

[信念バイアス]= 信念や思い込みのせいで正常な判断力を欠いてしまうこと

偏った見方になっていく 認知バイアス

信念や思い込みを変えるのは容易ではない

最初の思い込みを引きずってしまう 信念の保守主義

