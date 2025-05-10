¤¢¤¹¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ë¡¡°ìÊý¤Ç²Æì¤ÏÂç±«¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü
À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âÃÎ¤äÂçºå¤ÏÍ¼Êý¤«¤é±«¡¢Ì¾¸Å²°¤äÅìµþ¤ÏÌë¤«¤é±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¡¢É÷¤Ï¤ä¤ä¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢²Æì¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¤Îµ¤²¹¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ï¤¤ç¤¦¤è¤êÄã¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ï26¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤â¤ä¤ä¹â¤¤¤¿¤á¡¢¾¯¤·¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤Ï¡¢½µÌÀ¤±·îÍËÆü¤ÎÃëÁ°¤Þ¤Ç¡¢±«¤Î»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´¹ñÅª¤Ë¡¢²ÐÍËÆü¤È¿åÍËÆü¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢µ¤²¹¤âÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢½µ¤Î¸åÈ¾¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£