¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï¡Ö¤¨¤°¤¤¡×µåÃÄ¸ø¼°X¡¢ÊÆµ¼Ô¤âÌµÁÐ¤Ö¤ê¤ËÃ¦Ë¹¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÄ¹¡¢8²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡¡»³ËÜ¡¢Àé²ì¤ËÊÂ¤Ö4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡Ö²¿¤Æ¼Ù°¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¡ª¡×
¿ûÌî¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ëÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë7²ó3Ê¬¤Î1¡¢93µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå5Ã¥»°¿¶¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î¼Ù°¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡ª¿ûÌî¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÇÀþ¤Ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢Àé²ìÞæÂç¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜ¿ÍÅê¼êºÇÂ¿¾¡¤ÁÀ±¤ÈÃå¡¹¤È·ë²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Ç5Ï¢ÇÔÃæ¡£¶ì¶¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬±¦ÍãÀÊ¤ØÀèÀ©¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡1ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÀèÆ¬¤Î¥¶¥«¥ê¡¼¡¦¥Í¥È¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¥´¥í¤Ë¡¢Â³¤¯¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ì¥¨¥ë¤«¤é¤Ï3µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¡£Æó»à¤«¤é¥è¥¢¥ó¡¦¥â¥ó¥«¥À¤â±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤ë¡£
¡¡2²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨3²ó¤Ï°ì»à¤«¤é¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¥Ç¥ë¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢¥«¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢1ÈÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¥Í¥È¤òÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£5²ó¤ÏÆó»à¤«¤é¥ë¥¤¥¹¡¦¥ì¥ó¥Ò¡¼¥Õ¥©¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤â¥¢¥Ç¥ë¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢5²óÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡7²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥â¥ó¥«¥À¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ê¡¢°ì»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤¬ÆüÊÆÄÌ»»140¾¡ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®150¥¥í¤ÎÄ¾µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÇÀþ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿ûÌî¤Î²÷Åê¤Ë¤ÏµåÃÄ¸ø¼°X¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÂ®Êó¡¢ü¥¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ë¥ó¥¸¥ãü¥¤³¤ÈMLB¸øÇ§¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¿ûÌî¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¿¤Æ¼Ù°¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ìÌ£È´·²¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤â¥¨¡¼¥¹¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ19¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÆü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]