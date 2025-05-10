¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×20ºÐ¡¦¥Ý¥Ë¥ÆÈþ½÷à¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×á¿åÃå»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
¡Ö¤á¡¼¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡£20ºÐ¤Ë½Ð¤»¤ëÈþ¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¤å¡Á¤¯¤ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²Ö¾ëÆà±û¡Ê¤Ï¤Ê¤·¤í¡¦¤Ê¤ª¡¢20¡Ë=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥Ë¥Æ¤À¤è¡Á¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ²°³°¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£º¸¼ê¤ÇÂ«¤Í¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¤È¿å¿§¤ËÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç±ð¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ý¥Ë¥ÆºÇ¹â¡×¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¡¿©»ö´ÉÍý¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ÎÂº·É¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¡¼¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡£20ºÐ¤Ë½Ð¤»¤ëÈþ¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥Ë¥ÆºÇ¹â¡×
¡¡²Ö¾ë¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×¤Ç¡Ö¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£