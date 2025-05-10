àµþÅÔÄÌá±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡¡ºÇ½é¤Ïà°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤êá¤Î°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤º¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó·ù¤ï¤ì¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤¬£±£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
àµþÅÔÄÌá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±©ÅÄ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ¡ª¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯£²·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¹ñÊõ¡õÈëÊ©¡¡ÆÃÊÌ¸ø³«Ï¢È¯¡ª¡ØµþÅÔ¡ÙÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿£³£°¼þÇ¯µÇ°£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¾Ü¤·¤¤¤·¡¢¹Ô¤¯Å¹¹Ô¤¯Å¹¡¢Á´Éô¤â¤¦´é¤Ê¤¸¤ß¡£¡Ø±©ÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â±©ÅÄ¤¬¡¢µþÅÔ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ë£Â£ÓµþÅÔ¤Ç£²£°£°£¶¡Á£±£°Ç¯¤Ë¡Öµþ¤Î¤¤¤Ã¤Ô¤óÊª¸ì¡×¡¢Â³¤¯£±£°¡Á£±£²Ç¯¤Ë¡Ö±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤ÎµþÅÔÀì²Ê¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±©ÅÄ¤Ï¡Ö£¶Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µþÅÔ¤ÎÊª¤òÁ´Éô¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉµþÅÔ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±©ÅÄ¤Ï¡Öà°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤êá¤Ã¤ÆÊ¸²½¤¬¤â¤È¤â¤ÈµþÅÔ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï»ä¤âà°ì¸«¤µ¤óá¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡£à°ì¸«¤µ¤óá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âºÇ½é¡¢à°ì¸«¤µ¤óá¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤ß¤ó¤Êà¤ªÃÇ¤êá¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó·ù¤ï¤ì¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¡Ø°ì¸«¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê·ù¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£