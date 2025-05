ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。◆PayPayポイントはキャンペーン利用で貯まるスピードが加速!QRコード決済の中で圧倒的なシェア率を誇るのがPayPayです。2018年に開催された「100億円あげちゃうキャンペーン」でインパクトを残し、あっという間に世間に広まっていきました。最初の頃と比べるとキャンペーンは減ってきてしまっていますが、まだいろいろと開催されているのでご紹介します。

まずは「PayPayおこづかい」です。今ならPayPayおこづかいを利用して送金すると、1年間ずっと送金額の10%が増量されるキャンペーンが開催されています。終了日は未定です。キャンペーンを利用するためには本人確認済みのユーザーで、送る側が18歳以上、受け取る側が12歳以上18歳以下である必要があります。条件を満たすと、受け取る側が10%分のPayPayポイントをもらえます。月の上限は250ポイントなので、2,500円までの受け取りがキャンペーン対象です。さらにソフトバンクまたはワイモバイルユーザー同士だと、送る側も月に最大250ポイントもらえます。さらにソフトバンクユーザー同士、かつ送る側が「ペイトクプラン」に加入していると、送る側も受け取る側も20%分のPayPayポイントがもらえます。この場合は月に最大500ポイントずつです。これが1年間ずっと適用されます。この機会にお子さんへのお小遣いを電子マネーにしてみてもいいかもしれません。◆初めてCoke ONでPayPayを利用すると実質無料に次は「初夏のCoke ON Pay祭」です。Coke ON Payとはコカ・コーラ社の自動販売機で利用できる決済手段です。このCoke ON Payの支払い元には、さまざまなキャッシュレス決済を設定することができます。今回初めてPayPayを設定して支払いをすると、毎週100ポイントが戻ってくるキャンペーンが開催中です。キャンペーン期間は6月1日(日)までの4週間なので、最大400ポイント還元となります。さらに今ならPayPayクーポンで「Coke ON 50%付与」クーポンが配布されます。初めてCoke ONを利用する場合に適用され、最大100ポイントが1回のみ付与されるので、キャンペーンとクーポンを併用すると200円までのドリンクは実質無料ということになるのです。◆PayPayポイントアップ店を利用するとお得に!他にも「PayPayポイントアップ店」というお得なサービスがあります。対象のお店でPayPay支払いをすると、通常のPayPayポイントに上乗せされてポイントが付与されるというサービスです。たとえば毎週水曜日は吉野家公式通販ショップで10%、毎週金曜日はジュンク堂で0.5%、毎週日曜日はウエルシアで0.5%、7が付く日はモンテローザ系列で3%などが上乗せされます。さらにモンテローザ系列では、今月から20代はいつでも追加で3%が付与されます。つまり、20代で7の付く日にモンテアプリ経由でPayPay払いをすると、合計6%が上乗せされることになるのです。◆お得なクーポンも要チェックPayPayではクーポンも頻繁に配布されています。たとえば今ならコジマや松屋で20%、コーナンで7%、デニーズ・吉野家で5%が付与されるクーポンが配信中です。PayPayのクーポンは一度獲得しておけば、あとは条件を満たすと自動で適用してくれるので使い忘れの心配がありません。対象の自治体でPayPayを利用するとポイントが還元されるキャンペーンも、まだ開催されています。現在は10の自治体で開催しており、6月も別の自治体で開催予定です。PayPayの通常の還元率は0.5%です。しかしPayPayクレジットの利用や、決められた条件を満たすことで最大2%まで上げられます。さらにキャンペーンやクーポンを利用すると、もっと還元率を上げることができるので、対象の店舗やサービスを利用する際はPayPayをうまく活用してみてください。<文/井上ポイント>【井上ポイント】1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活! お金がなくても人生100倍楽しめる!』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中(Xアカウント:@InoueJuniti)