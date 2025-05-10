5月10日、東京競馬場で行われた11R・エプソムカップ（G3・4歳上オープン・芝1800m）は、幸英明騎乗の6番人気、セイウンハーデス（牡6・栗東・橋口慎介）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に1番人気のドゥラドーレス（牡6・美浦・宮田敬介）、3着に10番人気のトーセンリョウ（牡6・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:43.9のレコードタイム（稍重）。

2番人気でD.レーン騎乗、ダノンエアズロック（牡4・美浦・堀宣行）は、6着敗退。

【七夕賞】セイウンハーデスが重賞初制覇

重賞2勝目

幸英明騎乗の6番人気、セイウンハーデスが嬉しい重賞2勝目をマークした。ハイペースで隊列が進む中で、セイウンハーデスは中団から。直線では外目から勢いよく先頭に立ち、あっという間にライバルを突き放して素晴らしい末脚を繰り出した。

セイウンハーデス 14戦5勝

（牡6・栗東・橋口慎介）

父：シルバーステート

母：ハイノリッジ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：西山茂行

生産者：鮫川啓一

【全着順】

1着 セイウンハーデス 幸英明

2着 ドゥラドーレス C.ルメール

3着 トーセンリョウ 団野大成

4着 クルゼイロドスル 横山武史

5着 コントラポスト 田辺裕信

6着 ダノンエアズロック D.レーン

7着 ディープモンスター M.ディー

8着 エヒト 古川吉洋

9着 デビットバローズ 岩田望来

10着 カラテ 杉原誠人

11着 トップナイフ 横山和生

12着 コレペティトール 柴田裕一郎

13着 シュトラウス 北村宏司

14着 キョウエイブリッサ 津村明秀

15着 ラケマーダ 鮫島克駿

16着 ジューンテイク 藤岡佑介

17着 ビーアストニッシド 西村太一

18着 メイショウチタン 吉田豊