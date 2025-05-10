【京都新聞杯】ショウヘイが鮮やかに抜け出す…武豊トッピボーンは4着

5月10日、京都競馬場で行われた11R・京都新聞杯（G2・3歳オープン・芝2200m）は、川田将雅騎乗の5番人気、ショウヘイ（牡3・栗東・友道康夫）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に3番人気のエムズ（牡3・栗東・池江泰寿）、3着に6番人気のデルアヴァー（牡3・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは2:14.7（稍重）。

1番人気で武豊騎乗、トッピボーン（牡3・栗東・笹田和秀）は4着、2番人気で坂井瑠星騎乗、キングスコール（牡3・栗東・矢作芳人）は9着敗退。

【京都4R】断然人気、ショウヘイが人気に応える

重賞初制覇

川田将雅騎乗の5番人気、ショウヘイが鮮やかな抜け出しを見せて重賞初制覇を飾った。道中は好位2番手を追走。ゆったりとした展開の中で絶好のポジションをキープして勝負どころへ。直線入口では早々に先頭に立ち、そのまま後続を圧倒した。1番人気に支持された武豊騎乗のトッピボーンは直線伸びきれずに4着止まりだった。

ショウヘイ 4戦2勝

（牡3・栗東・友道康夫）

父：サートゥルナーリア

母：オーロトラジェ

母父：オルフェーヴル

馬主：石川達絵

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ショウヘイ 川田将雅

2着 エムズ 松山弘平

3着 デルアヴァー 荻野極

4着 トッピボーン 武豊

5着 ネブラディスク A.シュタルケ

6着 ナグルファル 浜中俊

7着 コーチェラバレー 北村友一

8着 ロットブラータ 和田竜二

9着 キングスコール 坂井瑠星

10着 オーシンエス 高杉吏麒