[5.10 J1第16節](三協F柏)

※16:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 19 仲間隼斗

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

MF 11 渡井理己

MF 17 手塚康平

MF 33 白井永地

MF 39 中川敦瑛

FW 9 細谷真大

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 立田悠悟

DF 4 阿部海大

DF 15 工藤孝太

MF 8 江坂任

MF 14 田部井涼

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

MF 28 松本昌也

MF 39 佐藤龍之介

FW 99 ルカオ

控え

GK 13 金山隼樹

DF 43 鈴木喜丈

DF 88 柳貴博

MF 7 竹内涼

MF 19 岩渕弘人

MF 33 神谷優太

MF 45 ブラウンノア賢信

MF 50 加藤聖

FW 22 一美和成

監督

木山隆之