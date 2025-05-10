柏vs岡山 スタメン発表
[5.10 J1第16節](三協F柏)
※16:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 11 渡井理己
MF 17 手塚康平
MF 33 白井永地
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 39 佐藤龍之介
FW 99 ルカオ
控え
GK 13 金山隼樹
DF 43 鈴木喜丈
DF 88 柳貴博
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 33 神谷優太
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
監督
木山隆之
※16:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 11 渡井理己
MF 17 手塚康平
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 39 佐藤龍之介
FW 99 ルカオ
控え
GK 13 金山隼樹
DF 43 鈴木喜丈
DF 88 柳貴博
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 33 神谷優太
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
監督
木山隆之