FC東京vs神戸 スタメン発表
[5.10 J1第16節](味スタ)
※15:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 99 白井康介
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 7 安斎颯馬
MF 27 常盤亨太
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
FW 27 エリキ
控え
GK 21 新井章太
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
※15:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 99 白井康介
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 27 常盤亨太
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
FW 27 エリキ
控え
GK 21 新井章太
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行