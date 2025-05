市川團十郎さん(47)が2025年5月6日、自身のインスタグラムを更新。メイク中の12歳の長男・勸玄くん(市川新之助)をとらえたショットを披露した。

「毎日。自分で、いいね」

市川さんは、英語で「Putting on makeup himself. Every single day. By himself, great.」、そして日本語で「自分でやってます」「毎日。自分で、いいね」とつづり、勸玄くん(市川新之助)がメイクをしている後ろ姿を投稿。その写真では、鏡に向かって真剣に準備をしている様子がうかがえる。

この投稿には、「がんばっている背中ですね」「将来がとても楽しみです」「さすが歌舞伎役者さん」「頼もしい姿ですね!」「どんな駄右衛門になりたいのかなぁ」といったコメントが寄せられていた。