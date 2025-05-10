【NHKマイルC】3歳マイル王決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』



【動画】NHKマイルC ガチ予想｜https://youtube.com/live/OZ3eDENkFlE

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3歳マイル王決定戦『第30回NHKマイルカップ（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第30回NHKマイルカップ（GI）枠順

2025年5月11日（日） 2回東京6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 モンドデラモーレ（牡3 戸崎圭太）

1-2 ショウナンザナドゥ（牝3 池添謙一）

2-3 チェルビアット（牝3 M.ディー）

2-4 ヤンキーバローズ（牡3 岩田望来）

3-5 ランスオブカオス（牡3 吉村誠之助）

3-6 イミグラントソング（牡3 C.ルメール）

4-7 トータルクラリティ（牡3 北村友一）

4-8 アドマイヤズーム（牡3 川田将雅）

5-9 マイネルチケット（牡3 横山武史）5-10 マジックサンズ（牡3 武豊）6-11 パンジャタワー（牡3 松山弘平）

6-12 マピュース（牝3 田辺裕信）

7-13 ミニトランザット（牡3 鮫島克駿）

7-14 ティラトーレ（牝3 木幡巧也）

7-15 アルテヴェローチェ（牡3 佐々木大輔）

8-16 サトノカルナバル（牡3 D.レーン）

8-17 ヴーレヴー（牝3 浜中俊）

8-18 コートアリシアン（牝3 菅原明良）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。



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