【NHKマイルC】3歳マイル王決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
【動画】NHKマイルC ガチ予想｜https://youtube.com/live/OZ3eDENkFlE
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
3歳マイル王決定戦『第30回NHKマイルカップ（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
第30回NHKマイルカップ（GI）枠順
2025年5月11日（日） 2回東京6日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 モンドデラモーレ（牡3 戸崎圭太）
1-2 ショウナンザナドゥ（牝3 池添謙一）
2-3 チェルビアット（牝3 M.ディー）
2-4 ヤンキーバローズ（牡3 岩田望来）
3-5 ランスオブカオス（牡3 吉村誠之助）
3-6 イミグラントソング（牡3 C.ルメール）
4-7 トータルクラリティ（牡3 北村友一）
4-8 アドマイヤズーム（牡3 川田将雅）
5-9 マイネルチケット（牡3 横山武史）5-10 マジックサンズ（牡3 武豊）6-11 パンジャタワー（牡3 松山弘平）
6-12 マピュース（牝3 田辺裕信）
7-13 ミニトランザット（牡3 鮫島克駿）
7-14 ティラトーレ（牝3 木幡巧也）
7-15 アルテヴェローチェ（牡3 佐々木大輔）
8-16 サトノカルナバル（牡3 D.レーン）
8-17 ヴーレヴー（牝3 浜中俊）
8-18 コートアリシアン（牝3 菅原明良）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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