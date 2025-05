¡ØLAW & ORDER¡ÙÆâ¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¡ª¡©¥­¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ë

米国の人気スポーツキャスター、スティーブン・A・スミスは、20シーズン以上続く人気ドラマ『LAW & ORDER』に出演するという、長年抱いてきた夢をついに叶えた。米Varietyが伝えている。

『LAW & ORDER』の熱狂的なファンであるスミスは、米NBCで5月8日(木)に放送されるシーズン24第21話「Tough Love(原題)」に登場。これまでいくつもの映画やドラマに本人役で出演してきたスミスだが、今回興味深いのは本人役ではなく殺人事件の被害者を演じるという点だ。

このエピソードでは、あるスポーツエージェント(スミス)が刺殺体で発見される。捜査線上には、彼に恨みを抱いていた、あるいは彼の死を望んでいたと思われる人物が多数容疑者として浮上。しかし、証拠はいくつもあるにもかかわらず、事件の決定的な動機が見えてこない。プライス検事(ヒュー・ダンシー)とマルーン検事補(オデリア・ハレヴィ)は、この動機の欠如が裁判で不利に働き、有罪立証が難しくなるのではないかと危機感を募らせる…。

Stephen A. Smith is fulfilling a lifelong dream by being on "Law & Order" on May 8. The twist? He's playing the murder victim.

"Being being on a show as epic as this, you try to bring your A game... I've been a huge fan of the show for many decades." https://t.co/t1sakcosAI

- Variety (@Variety) May 6, 2025