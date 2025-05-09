¡ØLAW & ORDER¡ÙÆâ¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¡ª¡©¥­¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ë

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Stephen A. Smith is fulfilling a lifelong dream by being on "Law & Order" on May 8. The twist? He's playing the murder victim.
"Being being on a show as epic as this, you try to bring your A game... I've been a huge fan of the show for many decades." https://t.co/t1sakcosAI
- Variety (@Variety) May 6, 2025
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