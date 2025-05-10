¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×·ÖÌò¤«¤é44Ç¯¡ÄÌ¾½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ÖÀ¨¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥ó¥È¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ±Áõ¡¡¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¡¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÅèÊþ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¬¤é¤ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNHK ²£¹ÂÀµ»ËÃ»ÊÔ½¸¡¡¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÊ±Áõ¡×¤È¤·¤Æ°áÁõ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤À¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê´ë²è¤È¾Ò²ð¤·¡ÖÉáÃÊ¥É¥é¥ÞÀ©ºîÈÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¡¡¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¡¢³ÑÅÙ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¡¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°áÁõ¤â¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤â¥·¥å¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¶Å¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼Â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡È±·¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÏÌÓ¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡¡¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥ó¥È¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ±Áõ¡¡¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¡¼¤ï¡¼¤¤¡¼¤¤¡¼¡×¡Ö°áÁõ¤â¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉ¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÈÈ¿ÍÌò¤â¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âgood!¡×¡ÖÀ¨¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅè¤Ï2ºÐ¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1981Ç¯¤«¤é02Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¹õÈÄ·Ö¤ò±é¤¸¡¢·»¤Î½ãÌò¤ÎµÈ²¬½¨Î´¤È¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£