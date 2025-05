ゴードンが土壇場で同点スリーを撃ち抜く…勢いつかんだナゲッツがサンダーとの第3戦を制す

5月10日、ボール・アリーナで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンスの準決勝が開催。ホームのデンバー・ナゲッツがオクラホマシティ・サンダーとの第3戦に臨んだ。

試合が始まると、マイケル・ポーターJr.らの3ポイントシュートでテンポ良く得点を重ねていくナゲッツ。22-28で第2クォーターにつなげると、再び3点弾を中心にサンダーに応戦し、中盤以降はリードを奪われる展開に。それでも、ニコラ・ヨキッチやジャマール・マレーのペイントアタックで持ちこたえ、51-56とナゲッツの5点ビハインドで試合を折り返した。

第3クォーターからも互角の展開は続き、ナゲッツはマレーらが次々と3点弾を沈めていくと、リードを奪う時間も。80-83で迎えた最終クォーター、終盤まで1点を争う大激闘が続くなか、残り28秒でアーロン・ゴードンが長距離砲でナゲッツが同点に追いつく。そのまま逆転とはならずも、102-102でオーバータイムに持ち込んだ。

延長戦ではナゲッツが主導権を奪い、ヨキッチのペイントアタックやポーターJr.の3ポイントで一気にリードを拡大。要所でマレーもスティールを成功してサンダーに反撃の隙を与えず、最終スコア113-104でナゲッツが勝利を収めた。

戦績を2勝1敗としたナゲッツは、27得点4リバウンド8アシスト4スティール、ヨキッチが20得点16リバウンド6アシスト、ゴードンが22得点8リバウンド5アシストをマーク。オーバータイムではサンダーの得点をわずか2点に抑え切る好ディフェンスを披露した。

一方、惜敗したサンダーはジェイレン・ウィリアムズが32得点5アシスト、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーが18得点13リバウンド7アシスト、チェット・ホルムグレンが18得点16リバウンドを記録。最後はナゲッツの勢いに飲まれる結果となったが、第4戦では奮起の1勝をつかみたいところだ。

■試合結果



デンバー・ナゲッツ 113-104 オクラホマシティ・サンダー



DEN|22|29|29|22|11|=113



OKC|28|28|27|19|2|=104

AARON GORDON TIES THE GAME AT 102!

We are heading to OT on ESPN for Game 3! pic.twitter.com/Tr1gCS2jLa

- NBA (@NBA) May 10, 2025