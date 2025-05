女優の松井玲奈(33)が10日までに自身のインスタグラムを更新。ロンドンで舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」を観劇したことを明かした。

2022年に東京・TBS赤坂ACTシアターでの日本公演がスタートした舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」で、7月公演からハーマイオニー・グレンジャー役を務める松井は「念願の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ロンドン公演へ!素晴らしい劇場の中で、魔法の世界が目の前で繰り広げられる感動は想像以上でした!」とロンドンで同作を観劇したことを明かした。

続けて「生のエネルギーに震えた時間。ロンドンでのとっておきの思い出になり、これから始まる稽古に向けてやる気をもらいました!」と振り返り、劇場前でチケットを掲げた姿も披露した。

さらに、「A dream come true Harry Potter and the Cursed Child in London!」「The magic on stage was beyond anything I imagined.Inspired and energized for the rehearsals ahead!」と英語でもコメントした。

この投稿にフォロワーからは「お稽古がんばってください」「玲奈ちゃんこの作品にかける気持ちが伝わります」「いつ見てもお美しい!」「素敵な笑顔」「私も早く魔法の世界に行きたい」「いい経験だったんだねー!」「ロンドン公演行けて良かったね!」などのコメントが寄せられた。