イングランドの逸材は今夏注目株になっている。



『talkSPORT』によると、サンダーランドに所属する19歳MFジョーブ・ベリンガムの獲得レースにマンチェスター・ユナイテッドとボルシア・ドルトムントが参加したという。



レアル・マドリードで活躍中のイングランド代表MFジュード・ベリンガムの弟であるジョーブ・ベリンガム。2023年7月にバーミンガム・シティからサンダーランドに完全移籍を果たした同選手は19歳ながらすでにクラブの中心選手として活躍。今季もここまでリーグ戦39試合に先発出場しており、4ゴール3アシストを記録するなど現在チャンピオンシップで4位に位置するサンダーランドを牽引している。



そんなベリンガムに欧州ビッグクラブが興味。同メディアによると、ベリンガムの獲得レースにRBライプツィヒに加えて現在ドルトムントとマンUが参戦したとのこと。マンUはすでにスカウトも派遣しており、今夏獲得に動く可能性が高いという。



仮にドルトムントに移籍した場合、兄の跡を辿ることになるが果たしてジョーブ・ベリンガムの争奪戦はどのクラブが制するのだろうか。

That is some strike from Jobe Bellingham! #EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/zQYAh4U7IX