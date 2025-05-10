[5.10 J1第16節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

MF 4 ユーリ・ララ

MF 6 駒井善成

MF 20 村田透馬

MF 33 室井彗佑

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 3 鈴木準弥

DF 5 福森晃斗

MF 14 中野嘉大

MF 17 新井瑞希

MF 34 小倉陽太

FW 7 鈴木武蔵

FW 13 小川慶治朗

FW 91 ルキアン

監督

四方田修平

[アビスパ福岡]

先発

GK 1 永石拓海

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

DF 47 橋本悠

DF 77 志知孝明

MF 6 重見柾斗

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 18 岩崎悠人

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 31 村上昌謙

DF 19 キム・ムンヒョン

DF 29 前嶋洋太

DF 37 田代雅也

MF 7 金森健志

MF 8 紺野和也

MF 15 秋野央樹

FW 49 前田一翔

FW 50 佐藤颯之介

監督

金明輝