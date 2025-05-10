横浜FCvs福岡 スタメン発表
[5.10 J1第16節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 20 村田透馬
MF 33 室井彗佑
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 5 福森晃斗
MF 14 中野嘉大
MF 17 新井瑞希
MF 34 小倉陽太
FW 7 鈴木武蔵
FW 13 小川慶治朗
FW 91 ルキアン
監督
四方田修平
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 47 橋本悠
DF 77 志知孝明
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 18 岩崎悠人
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 31 村上昌謙
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
FW 49 前田一翔
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 20 村田透馬
MF 33 室井彗佑
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 5 福森晃斗
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
FW 7 鈴木武蔵
FW 13 小川慶治朗
FW 91 ルキアン
監督
四方田修平
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 47 橋本悠
DF 77 志知孝明
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 18 岩崎悠人
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 31 村上昌謙
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
FW 49 前田一翔
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝