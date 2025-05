「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。第2回はF1 Rd.06 マイアミGP。F1 第6戦マイアミGP。マイアミ・インターナショナル・オートドロームで行われた土曜のスプリントは、全車両がグリッドに入る前からフロリダのこの時期特有の激しい雨が迎える。金曜のプラクティスから勢いのあったメルセデスのアントネッリはルーキーと思えぬ鬼神の走りでスプリントクオリファイでポールを獲得した。コースサイドでカメラを構えていると稀に「レーサーに撮らされる」ことがあるが、この日のアントネッリは正にそれで、撮影したショットのほとんどがこの若き18歳のステアリング捌きのシーンであった。

スプリントスタート時刻になっても雨足は弱ることなく、セーフティーカー先導でラップを重ねるも間も無く赤旗で中断に。空に明るさが戻りサーフェースの水捌けを行ったところで、スタンディングスタートがアナウンスされる。水煙を上げ1コーナーへ飛び込むアントネッリはオーバーランしてしまい、2台のマクラーレンとフェルスタッペンの先行を許してしまう。12周目、先ずはハミルトンがソフトタイヤに交換。続いて13周目、フェルスタッペンはなんとピットアウトの際にアントネッリと接触し、フロントウィングを破損してしまう。アントネッリはタイヤ交換できずにそのままピットロードを通過していく。トップのピアストリとノリスはおよそ1秒の間隔を保ちレースを進める。14周目、手負いのフェルスタッペンにハミルトンがオーバーテイク。15周目にはターン12でアロンソとローソンが接触。スペイン人のベテランはクラッシュを喫し、セーフティーカーが入る。マクラーレンのノリスはこの機を活かすことに成功し、トップでコースに復帰。レース開始と同じく18周のスプリントはセーフティーカーの先導のままフィニッシュを迎えた。SQ3で1分26秒482というコースレコードを記録したポールシッターのアントネッリはレースでは不運も重なり10位に沈んだ。全長5.412kmを57周で争われる決勝レース。途中雨の到来も予想される曇天だが、この日も安定してマクラーレンは強かった。昨日同様、タイヤマネージメントに優れた2台は今日は順位を入れ替えて1-2フィニッシュを達成した。優勝はオスカー・ピアストリ。今シーズン2勝目を挙げた彼は(時計上で)13周目にPPからスタートしたフェルスタッペンを抜くと、終始強さを発揮した。1600時、シグナルグリーン。ピアストリの僚友ランド・ノリスはスタート1コーナーでフェルスタッペンと競い行き場を失うと、追撃するためのトラクションを失い順位を大きくドロップ。フロントローから6位まで落ちてしまう。第一周回で2位に躍り出たのはメルセデスのアントネッリだったが、4周目には勢いのあるピアストリに先行を許してしまう。14周目、再びチャンピオンに近づくノリス。しばらく接近戦が続くも17周目のターン5で遂にオーバーテイク。会場から大きな歓声が湧くも最終コーナーでフェルスタッペンに刺し返される。しかしながらスピードは明らかにマクラーレンが上で、18周目のターン5で前周のリプレイを見ているかのように再び先行。会場からはより大きな歓声が起こる。26周目から各車は次々とピットストップ、多くはハードタイヤに交換する中でラッセルはミディアムに。その後バーチャルセーフティーカーを挟み、後半の見どころはフェラーリ勢とサインツのドッグファイトだけとなる。フェルスタッペンのレースはタイヤのデグラデーションに悩まされ4位という結果に。STARTING GRID1'26.204 / M. Verstappen / RED BULL RACING / 226.012 km/h1'26.269 / L. Norris / McLAREN / 225.842 km/h1'26.271 / A. Antonelli / MERCEDES /225.837 km/h1'26.375 / O. Piastri / McLAREN / 225.565 km/h1'26.385 / G. Russell / MERCEDES / 225.539 km/h1'26.569 / C. Sainz / WILLIAMS / 225.059 km/h1'26.682 / A. Albon / WILLIAMS / 224.766 km/h1'26.754 / C. Leclerc / FERRARI /224.579 km/h1'26.824 / E. Ocon / HAAS F1 TEAM / 224.398 km/h1'26.943 / Y. Tsunoda / RED BULL RACING / 224.091 km/h1'26.987 / I. Hadjar / RACING BULLS / 223.978 km/h1'27.006 / L. Hamilton / FERRARI / 223.929 km/h1'27.151 / G. Bortoleto / SAUBER / 223.556 km/h1'27.186 / J. Doohan / ALPINE / 223.467 km/h1'27.363 / L. Lawson / RACING BULLS / 223.014 km/h1'27.473 / N. Hulkenberg / SAUBER / 222.733 km/h1'27.604 / F. Alonso / ASTON MARTIN RACING / 222.400 km/h1'27.830 / L. Stroll / ASTON MARTIN RACING / 221.828 km/h1'27.999 / O. Bearman / HAAS F1 TEAM / 221.402 km/h1'27.710 / P. Gasly / ALPINE / 222.132 km/hRACE1. Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 57 Laps / 1:28'51.587 / 208.188 km/h2. Lando Norris / McLaren-Mercedes / 57 Laps / 1:28'56.217 / 208.007 km/h3. George Russell / Mercedes / 57 Laps / 1:29'29.231 / 206.728 km/h4. Max Verstappen / Red Bull Racing-Redbull / 57 Laps / 1:29'31.543 / 206.639 km/h5. Alexander Albon / Williams-Mercedes / 57 Laps / 1:29'39.654 / 206.328 km/h6. Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 57 Laps / 1:29'47.089/ 206.043 km/h7. Charles Leclerc / Ferrari / 57 Laps / 1:29'48.623 / 205.984 km/h8. Lewis Hamilton / Ferrari / 57 Laps / 1:29'51.773 / 205.864 km/h9. Carlos Sainz / Williams-Mercedes / 57 Laps / 1:29'52.164 / 205.849 km/h10. Yuki Tsunoda / Red Bull Racing-Redbull / 57 Laps / 1:30'06.021 / 205.321 km/h11. Isack Hadjar / RACING BULLS-Honda / 57 Laps / 1:30'06.189 / 205.315 km/h12. Esteban Ocon / Haas-Ferrari / 57 Laps / 1:30'13.593 / 205.034 km/h13. Pierre Gasly / Alpine-Renault / 57 Laps / 1:30'22.032 / 204.715 km/h14. Nico Hülkenberg / Sauber-Ferrari / 56 Laps / 1:28'52.742 / 204.489 km/h15. Fernando Alonso / Aston Martin-Mercedes / 56 Laps / 1:29'12.566 / 203.732 km/h16. Lance Stroll / Aston Martin-Mercedes / 56 Laps / 1:29'16.749 / 203.573 km/hDNF. Liam Lawson / RACING BULLS-Honda / 36 Laps / 59'06.511 / 197.610 km/hDNF. Gabriel Bortoleto / Sauber-Ferrari / 30 Laps / 49'03.459 / 198.381 km/hDNF. Oliver Bearman / Haas-Ferrari / 27 Laps / 43'10.773 / 202.826 km/hDNF. Jack Doohan / Alpine-Renault / 0 LapsFastest LapLando Norris / McLaren-Mercedes /36 Laps / 1'29.746 /217.092 km/hSPRINT GRID1'26.482 / A. Antonelli / MERCEDES /225.286 km/h1'26.527 / O. Piastri / McLAREN / 225.169 km/h1'26.582 / L. Norris / McLAREN / 225.025 km/h1'26.737 / M. Verstappen / RED BULL RACING / 224.623 km/h1'26.791 / G. Russell / MERCEDES / 224.484 km/h1'26.808 / C. Leclerc / FERRARI /224.440 km/h1'27.030 / L. Hamilton / FERRARI / 223.867 km/h1'27.193 / A. Albon / WILLIAMS / 223.449 km/h1'27.543 / I. Hadjar / RACING BULLS / 222.555 km/h1'27.790 / F. Alonso / ASTON MARTIN RACING / 221.929 km/h1'27.850 / N. Hulkenberg / SAUBER / 221.778 km/h1'28.070 / E. Ocon / HAAS F1 TEAM / 221.224 km/h1'28.167 / P. Gasly / ALPINE / 220.980 km/h1'28.375 / L. Lawson / RACING BULLS / 220.460 km/h/ C. Sainz / WILLIAMS1'29.028 / L. Stroll / ASTON MARTIN RACING / 218.843 km/h1'29.171 / J. Doohan / ALPINE / 218.492 km/h1'29.312 / G. Bortoleto / SAUBER / 218.147 km/h1'29.825 / O. Bearman / HAAS F1 TEAM / 216.901 km/h1'29.246 / Y. Tsunoda / RED BULL RACING / 218.308 km/hSPRINT1. Lando Norris / McLaren-Mercedes / 18 Laps / 36'37.647 / 159.319 km/h2. Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 18 Laps / 36'38.319 / 159.271 km/h3. Lewis Hamilton / Ferrari / 18 Laps / 36'38.720 / 159.242 km/h4. George Russell / Mercedes / 18 Laps / 36'40.774 / 159.093 km/h5. Lance Stroll / Aston Martin-Mercedes / 18 Laps / 36'41.059 / 159.072 km/h6. Yuki Tsunoda / Red Bull Racing-Redbull / 18 Laps / 36'42.800 / 158.947 km/h7. Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 18 Laps / 36'43.282 / 158.912 km/h8. Pierre Gasly / Alpine-Renault / 18 Laps / 36'43.620 / 158.888 km/h9. Nico Hülkenberg / Sauber-Ferrari / 18 Laps / 36'43.800 / 158.875 km/h10. Isack Hadjar / RACING BULLS-Honda / 18 Laps / 36'45.149 / 158.777 km/h11. Alexander Albon / Williams-Mercedes / 18 Laps / 36'45.169 / 158.776 km/h12. Esteban Ocon / Haas-Ferrari / 18 Laps / 36'46.645 / 158.670 km/h13. Liam Lawson / RACING BULLS-Honda / 18 Laps / 36'46.671 / 158.668 km/h14. Oliver Bearman / Haas-Ferrari / 18 Laps / 36'46.865 / 158.654 km/h15. Gabriel Bortoleto / Sauber-Ferrari / 18 Laps / 36'47.322 / 158.621 km/h16. Jack Doohan / Alpine-Renault / 18 Laps / 36'47.556 / 158.604 km/h17. Max Verstappen / Red Bull Racing-Redbull / 18 Laps / 36'49.706 / 158.450 km/hDNF. Fernando Alonso / Aston Martin-Mercedes / 13 Laps / 25'21.904 / 166.050 km/hDNF. Carlos Sainz / Williams-Mercedes / 12 Laps / 24'55.152 / 155.990 km/hDNF. Charles Leclerc / Ferrari / 0 LapsFastest LapLewis Hamilton / Ferrari / 13 Laps / 1'36.368 / 202.174 km/hWords and Photography:a Ryoma Kashiwagi film | 2025RED KOMODO X | LEICA Apo-Summicron M50mm, Elmarit M90mmSupportedbyRED DIGITAL CINEMA | Exascend