【ライブレポート】MAN WITH A MISSION結成15周年アリーナツアー完走！「マタ、オ会イシマショウ！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』では開催のなかった東京・大阪・広島で『MAN WITH A MISSION presents“XV e.p. Tour 2025”』を開催することも発表!

MAN WITH A MISSIONが5月9日、石川・石川県産業展示館4号館で『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』のファイナル公演を行った。

本ツアーは2月1日に宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国9都市12公演にわたったアリーナツアー。“PLAY WHAT U WANT”と掲げられているように事前にファンから会場で観たい・聴きたい楽曲を募集。さらにはメンバーやスタッフ投票も加算して決定したセットリストでステージを行った。

最終日となった石川公演はツアー各地でも披露されてきた「When My Devil Rises」から幕開け。ステージに大きくそびえ立つ5匹のオオカミの巨大オブジェが煌々と照らし出され、その瞳からは激しくレーザーを放つ。オールスタンディングの場内では観客が思い思いに体を揺らし、続く「distance」で一気に熱気に包まれた。

Jean-Ken Johnnyの「本日ハツアーファイナル、追加公演! 最終目的地ガココ金沢デゴザイマス。ヤレル準備ハデキテルカ? 思ウ存分遊ンデイケー!」という雄叫びに続く楽曲はツアー開始直前にこの世に放たれた2025年新曲「REACHING FOR THE SKY」。12公演を通して紡がれ、力強い骨太なサウンドが増している。

さらに「database」「1997」と繰り広げたあとは、バンドスタッフによるリクエスト楽曲。ツアー会場ごとにゆかりのスタッフたちのリクエストも演奏するというもので、この日は最新作『XV e.p.』から「Circles」がピックアップされた。思わぬ形で最終日にライブ初披露されることとなり、大きな歓声が沸いた。

その後、「Emotions」のイントロが流れるとメンバーの後方には狼のマスカレードマスクで顔を覆ったストリングス隊が姿を現した。

バンドサウンドに繊細ながらに豪傑なドラマチックな音が重なっていく。中盤にはストリングスとJean-Ken Johnnyでのアコースティックセクションで「アカツキ」を披露。

後半に入ると「Vertigo」「フォーカスライト」「絆ノ奇跡」とさらに場内のボルテージを上げるナンバーが続き、MCでは活動初期に金沢に初めて訪れた際の思い出も披露。

Jean-Ken Johnnyの「15年ノ思イ出ヲ引ッ提ゲテコノ曲ヲ聴イテクダサイ」のあとに、「Memories」「FLY AGAIN」と畳みかけ、最後にはバンドの起点となった「DON’T LOSE YOURSELF」を届けた。

5匹がステージを降りた後も、鳴りやまない拍手が続き、それに応えるように再びバンドがステージに姿を現すと最新作『XV e.p.』収録の「whispers of the fake」Tokyo Tanakaの独唱に場内が酔いしれる。

さらに「higher」、ラストにはツアーを帯同した吉田宇宙ストリングスの面々とともに、「15年間アリガトウゴザイマシタ。ソシテ、コレカラモヨロシクオ願イイタシマス。MAN WITH A MISSIONデシタ。マタ、オ会イシマショウ!」と「Rase your flag」で幕を閉じた。

なお、ベストライブセットリストともいえる今回のツアーから3月22・23日に行われた神奈川・Kアリーナ横浜公演がWOWOWで6月15日に独占放送されることも決定している。

また、公演最後には3月にリリースされた新作EP『XV e.p.』を引っさげ、『PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』では開催のなかった3都市、東京・大阪・広島で『MAN WITH A MISSION presents“XV e.p. Tour 2025”』を開催することが発表された。新ツアー3公演をあわせると期せずして15周年をなぞらえた15公演。全国を駆け回るライブバンドMAN WITH A MISSIONらしい計らいなのかもしれない。

さらに、15周年を彩る歴代アルバムの初アナログ化も決定。8月の『The World’s on Fire』から3ヵ月連続でリリースされる予定で、9月には『Break and Cross the Walls I』、10月には『Break and Cross the Walls II』『Trick or Treat e.p.』の初のアナログ化に加え、現在では入手困難となっていた1stアルバム『MAN WITH A MISSION」と2ndアルバム『MASH UP THE WORLD』がアンコールプレスされる。

また、秋にはヨーロッパ6ヵ国13ヵ所をヘッドライナーとして廻るツアー『HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025』を敢行する。

PHOTO BY 酒井ダイスケ

■『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』

2025年5月9日(土)石川・石川県産業展示館4号館

<セットリスト>

01. When My Devil Rises

02. Distance

03. REACHING FOR THE SKY

04. database

05. 1997

06. Circles

07. Emotions

08. RAIN OF JULY

09. アカツキ(Acoustic Ver.)

10. Vertigo

11. フォーカスライト

12. 絆ノ奇跡

13. Memories

14. FLY AGAIN

15. DON’T LOSE YOURSELF

16. Whispers of the fake

17. Higher

18. Raise your flag

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

ANALOG『The World’s on Fire』

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

http://www.mwamjapan.info/