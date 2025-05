Mr.Childrenが、6月25日にライブDVD&Blu-ray『miss you LIVE』をリリースする。

本映像作品には、2024年11月3日に開催されたアリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』最終公演である大阪城ホールのライブ映像を本軸としつつ、映像作品としての『miss you』を完結させるべく新たに補完された映像を交えて完成した『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』と、アルバム『miss you』発売前から敢行されていた6年ぶりのホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』の、2023年12月17日の大阪フェスティバルホールでのライブ映像が一挙同時収録される。

『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』は、アルバム『miss you』から「I MISS YOU」「Fifty's map ~おとなの地図」「Are you sleeping well without me?」「LOST」「アート=神の見えざる手」「雨の日のパレード」「Party is over」「We have no time」「ケモノミチ」、本ツアーで初披露された配信シングル「記憶の旅人」のほか、「叫び 祈り」「REM」「Everything (It’s you)」「365日」「End of the day」「未完」「終わりなき旅」「Hallelujah」「Sign」など全27曲を収録。

『Mr.Children tour 2023/24 miss you』は、本ツアーにて初披露されたアルバム『miss you』収録曲「青いリンゴ」「Fifty's map ~おとなの地図」「Are you sleeping well without me?」「LOST」「アート=神の見えざる手」「雨の日のパレード」「Party is over」「We have no time」「ケモノミチ」「おはよう」など、計10曲の初ライブ映像作品化を含む全22曲を収録する。

監督は、Mr.Childrenのステージ映像プロデュースも務め、映画『GIFT for you』はじめ数多くのMr.Children映像作品を手掛けてきた稲垣哲朗(KITE Inc.)が担当。音源は、近年の多くの作品を共に手掛ける石井翔一朗(Studio MSR)が手掛けた。ジャケットアートワークは、森本千絵(goen°)が担当する。

DVD&Blu-rayともに仕様は共通で、A式Wジャケット仕様、写真家 薮田修身が撮り続けた写真から厳選した24Pフォトブック、A1サイズポスター(三つ折り/歌詞)が封入される。

また、本作へ収録される全国アリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』のライブ映像は、映像作品化の発表に先駆け、5月11日まで期間限定でYouTubeにて公開されている。

(文=リアルサウンド編集部)