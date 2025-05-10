Mr.Children、全国ホール＆アリーナツアーをW収録したライブDVD＆Blu-ray『miss you LIVE』リリース決定
■全国アリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』のライブ映像は、YouTubeで公開中！
Mr.Childrenが、ライブDVD＆Blu-ray『miss you LIVE』を6月25日にリリースすることが決定、スポット映像も公開された。。
本作は、2024年のアリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』の最終公演となった大阪城ホール公演と、ホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』の大阪フェスティバルホール公演の模様を“一挙同時収録”。
独創的なステージ演出と、すさまじい音楽への熱量を込めた力強いバンドの演奏で“舞台演出という芸術” にまで高められたアリーナツアー、アルバム『miss you』発売前から敢行されプレミアムライブとなっていた6年ぶりのホールツアーが映像化。
『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』には、映像作品としての『miss you』を完結させるべくあらたに補完された映像も織り交ぜられている。
なお、全国アリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』のライブ映像は、映像作品化の発表に先駆け、5月2日からYouTubeで公開中。この映像は5月11日までの期間限定公開となっている。
リリース情報
2025.06.25 ON SALE
Blu-ray＆DVD『miss you LIVE』
『miss you LIVE』特設サイト
http://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20250625/
Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/