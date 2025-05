◆KCON「Mカ」1日目にD-LITE・INI・IS:SUEら

【モデルプレス=2025/05/10】千葉・幕張メッセにて9日から11日にかけて、Kカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2025」が開催された。ここでは9日に行われた「M COUNTDOWN STAGE」の様子をまとめる。9日公演には、INI(アイエヌアイ)、IS:SUE(イッシュ)、D-LITE(ディライト)、EVNNE(イブン)、JO YURI(チョ・ユリ)、KickFlip(キックフリップ)、tripleS(トリプルエス)が登場。MCは、ZEROBASEONE(ゼロベースワン)のソン・ハンビン(SUNG HAN BIN)とパク・ゴヌク(PARK GUN WOOK)が務め、ジャン・ハオ(ZHANG HAO)とユリによるスペシャルステージとしてRed Velvetの「Bad Boy」のカバーパフォーマンスも行われた。

◆KCON「Mカ」1日目セットリスト

◆「KCON」13年目の開催

ARrC - nu kidz , loop.dllSAY MY NAME - ShaLala , 1,2,3,482MAJOR - TAKEOVER , StuckKickFlip - CASE 143(Stray Kids)IS:SUE - Pink Venom(BLACKPINK)tripleS - Super(SEVENTEEN)INIWMDA (Where My Drums At)ONE NIGHTPOTIONEVNNEINTRO Perf + HOT MESS −KCONver−I <3 U (I love U)+ Badder Loveスペシャルステージ ジャン・ハオ(ZEROBASEONE)&チョ・ユリBad Boy(Red Velvet)KickFlipUmm Great −KCONver−Mama SaidIS:SUESHININGLove MySelftripleSAre You Alive24+Girls Never DieK-POP GENERATION STAGE EVNNEMIC Drop(BTS)チョ・ユリ개와 고양이의 시간Love Shhh!DREAM STAGE IS:SUECONNECTD-LITEUniverseLook At Me, GwisunWINGSCJ ENMが2012年から毎年開催し、2025年で13年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、この13年間で、世界14地域にて開催されたKCONのオフライン累積観客数は約199万人に達する。「KCON JAPAN 2025」は、キャンパス内で様々な部活を紹介する「CLUB FAIR」をテーマに空間構成とプログラムを大幅に強化。ファンとアーティストが交流できる接点を拡大し、活気あるフェスの雰囲気でイベントを盛り上げる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】