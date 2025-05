「なんかいいね展」は週末行きたいイベントNo.1！人気トートバッグを含む、ゆるかわいいグッズが盛りだくさん

5月9日(金)〜11日(日)の3日間、東京・渋谷にて「なんかいいね展 nankaiine studio POPUP in TOKYO」が開催中。2024年にもおこなわれ、多くの人が来場したイベントが再び実施されます。イラスト展示を含めたポップアップは1年ぶりとなり、今回も注目が集まる予感。イベントの限定グッズや来場者への無料プレゼントもあるから、要チェックです!なんかいいね展 nankaiine studio POPUP in TOKYO/渋谷

ゆるくてかわいいイラストが特徴的な「nankaiine studio(ナンカイイネ スタジオ)」。「まぁ、なんかいいねでいいんじゃない?」をテーマにした、 ゆるくてシンプルなキャラクターたちの物語です。nankaiine townに暮らしているのは、ユニークかつ個性的なキャラクターたち。nankaiine townの日常には、「なんかいいね」と思える瞬間がふわりと溶け込んでいるといいます。そんなnankaiine townに暮らすキャラクターたちの日常を描いた、ゆるくてなんかいいイラストを展示した「なんかいいね展 nankaiine studio POPUP in TOKYO」が、5月9日(金)〜11日(日)の3日間限定で渋谷にて開催中。会場のOak Cubeは、JR・東京メトロ渋谷駅、千代田線 代々木公園駅、小田急線 代々木八幡駅からそれぞれ徒歩10分ほどのところに位置しています。イベントでは、キャラクターたちの「ゆるくて、なんかいいイラスト」が展示されているほか、トートバッグやステッカーなど、バラエティに富んだグッズを販売。チケットや入場料は必要なく、誰でもふらりと立ち寄ることができますよ。トートバッグはマストチェック!かわいい文具類も見逃せない「なんかいいね展 nankaiine studio POPUP in TOKYO」では、たくさんのグッズがラインナップ。特に人気が高いという、「tote bag」(2530円)や「marche bag」(1300円)なども登場しています。「tote bag」は黄色いネームタグがついた、バージョンアップver.が展開されていますよ。「Notebook」(770円)は、ぜひ中身や裏表紙にも注目してみて。カラフルな「Post card」(110円)は、お部屋に飾ってもかわいくなりそうですね。「Multi stickers」(550円〜)も種類が豊富だから、どれにしようか迷っちゃうかも。数量限定販売となる、「Figure」(2750円)も必見!マッシュルームふわふわヘアのマシューが、かわいく立体的に表現されています。税込1500円以上購入すると、ガチャガチャを1回まわせるチャンスも。数量限定となるため、気になる人は早めに足を運んでみてくださいね。「なんかいいね」が詰まったイラスト展示もあるよ本イベントでは、「nankaiine studio」のイラストも展示されています。イラスト展示を含めたポップアップは、1年ぶりの開催となるのだとか。各イラストには、シチュエーションを説明したキャプションも。「なんかいいね」と思える、ほっこりする場面が描かれているんです。会場内に設置されている、キャラクターたちのパネルにも注目を。ぜひ記念として写真に残しておきましょう。来場者への無料プレゼントもあるんだってイベントに来場した人には、ポップアップ限定のポストカードプレゼントが用意されています。数量限定となるため、もらえたらラッキーかも!渋谷にお出かけ予定の方は、ぜひ気軽に立ち寄ってみてくださいね。なんかいいね展 nankaiine studio POPUP in TOKYO場所:Oak cube(東京都渋谷区神山町12-3)期間:2025年5月9日(金)〜11日(日)時間:5月9日(金)13:00〜19:00、5月10日(土)12:00〜18:00、5月11日(日)12:00〜17:00公式Instagram: @nankaiine.official