来週の【重要イベント】米消費者物価、米小売売上高、1-3月期GDP (5月12日～18日)
――――――――――――――――――― 5月12日 (月) ――
◆国内経済
・3月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
〇インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア市場休場
・米国4月月次財政収支 (13日3:00)
【海外決算】
[米]フォックス 、ズームインフォ・テクノロジーズ
◆新規上場、市場変更 など
〇アイロムグループ <2372> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月13日 (火) ――
◆国内経済
★金融政策決定会合の主な意見 (4月30日～5月1日分、8:50)
・4月マネーストックM2 (8:50)
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
〇インドネシア市場休場
・英国4月失業率 (15:00)
・ドイツ5月ZEW景況感指数 (18:00)
・ユーロ圏5月ZEW景況感指数 (18:00)
★米国4月消費者物価指数 (21:30)
★トランプ米大統領が中東歴訪 (～16日)
【海外決算】
[米]アンダー・アーマー /[中]JDドット・コム /[印]タタ・モーターズ/[独]バイエル
◆新規上場、市場変更 など
〇ＩＤ＆Ｅホールディングス <9161> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 5月14日 (水) ――
◆国内経済
・4月国内企業物価 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ4月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
【海外決算】
[米]シスコ・システムズ /[中]テンセント/[台]鴻海精密工業/[英]バーバリー・グループ
◆新規上場、市場変更 など
〇ＣＢグループマネジメント <9852> [東証Ｓ]：上場廃止
〇川本産業 <3604> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ジェイテック <2479> ：東証Ｇ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 5月15日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月投信概況 (15:00)
・4月工作機械受注 (15:00)
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・英国1-3月期GDP (15:00)
・ユーロ圏1-3月期GDP[改定値] (18:00)
・ユーロ圏3月鉱工業生産指数 (18:00)
★米国4月小売売上高 (21:30)
★米国4月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)
・米国5月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)
★米国4月鉱工業生産指数 (22:15)
・米国4月設備稼働率 (22:15)
・米国3月企業在庫 (23:00)
・米国5月NAHB住宅市場指数 (23:00)
・APEC貿易相会合 (韓国・済州、～16日)
・メキシコ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]ウォルマート 、アプライド・マテリアルズ /[中]アリババ 、ネットイーズ /[独]シーメンス、メルク
――――――――――――――――――― 5月16日 (金) ――
◆国内経済
★1-3月期GDP (8:50)
・3月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・3月設備稼働率 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏3月貿易収支 (18:00)
★米国4月住宅着工件数 (21:30)
・米国4月住宅建築許可件数 (21:30)
・米国4月輸入物価指数 (21:30)
・米国4月輸出物価指数 (21:30)
・米国5月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
・米国3月対米証券投資 (17日5:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇富士ソフト <9749> [東証Ｐ]：上場廃止
〇トラストホールディングス <3286> ：東証Ｇ・福証Ｑ→東証Ｓ・福証
――――――――――――――――――― 5月17日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 5月18日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース