U-NEXTは、運営する動画配信サービス「U-NEXT」にて、「日比谷音楽祭2025」を独占ライブ配信する。配信日は5月31日と6月1日。月額会員であれば、追加料金なしで視聴できる。

日比谷音楽祭は、音楽プロデューサー・亀田誠治氏が実行委員長を務める「フリーで誰もが参加できるボーダーレス」な音楽イベント。今年の「日比谷音楽祭2025」では60組以上のアーティストが参加する。

生配信されるステージは、YAON、ONIWA、HIDAMARIの現地3ステージと、HIROBA、KOTONOHAのサテライト会場の2ステージ。

5月31日に各配信ステージに出演するアーティスト

5月31日に各配信ステージに出演するアーティストは、YAON（日比谷公園大音楽堂）が、Hibiya Dream Session 1：The Music Park Orchestra with imase、PUNPEE、日比谷ブロードウェイ（井上芳雄、島田歌穂、中川晃教、田代万里生、遥海）。

ONIWA（日比谷公園芝庭広場）が、おとラジBand／角銅真実 Band Set／Kan Sano（Band Set）／武亀セッションワークショップ（武部聡志＆亀田誠治）Special Act:一青窈／Homecomings／和田唱。

HIDAMARI（日比谷公園健康広場）が、小倉博和／栗コーダーカルテット／ザ・おめでたズ／D.W.ニコルズ／藤原さくら。

HIROBA（東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場）が、粋蓮／高野百合絵／日食なつこ／由薫。

KOTONOHA（東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン）が、すずめのティアーズ／南里沙／やまもとはると。

6月1日に各配信ステージに出演するアーティスト

6月1日に各配信ステージに出演するアーティストは、YAON（日比谷公園大音楽堂）が、Hibiya Dream Session 2：The Music Park Orchestra with 岡本知高、岸谷香、清塚信也、KREVA、新妻聖子、YOYOKA、Hibiya Dream Session 3：The Music Park Orchestra with iri、Eru Matsumoto、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、氷川きよし＋KIINA.、真心ブラザーズ、YOYOKA。

ONIWA（日比谷公園芝庭広場）が、OKI and Rekpo（band set）／斎藤アリーナ・サボさん・シュッシュ with よきまるバンド／toconoma／民謡クルセイダーズ／リーガルリリー（unplugged）。

HIDAMARI（日比谷公園健康広場）が、柴田聡子／Hana Hope／半粼美子／平井 秀明／Living Rita。

HIROBA（東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場）が、Dos Orientales／Mom／眉村ちあき。

KOTONOHA（東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン）が、磯貝サイモン／小林うてな／古舘佑太郎。

The Music Park Orchestraメンバーは、亀田誠治／河村“カースケ”智康／佐橋佳幸／斎藤有太／皆川真人／四家卯大／田島朗子／山本拓夫／西村浩二／小田原 ODY 友洋の10名で構成される。

またこの他に、配信限定トークで栗山英樹氏と亀田誠治氏の対談が予定されている。