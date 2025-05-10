²¬Â¼Î´»Ë¡¡ÀÐÅÄÌÀ¤È£¹Ç¯¤Ö¤êÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡Ä¡×
¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡¢¤È¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤È¤·¤ÆÅ¹¤ËË¬¤ì¤¿ÍÌ¾¿Í¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢£±ËÜÌÜ¤Î¼ýÏ¿¥²¥¹¥È¤Ë¥³¥Ö¥¯¥í¡¢Â³¤¤¤Æ£²ËÜÌÜ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡¢¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×Ëöß·À¿Ìé¡¢¾®Åç·ò¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢¤Ê¤ë¤ß¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó°ðÅÄ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ò²¬Â¼¤È¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤¬Ì³¤á¡¢£¹Ç¯Á°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ìÅÙ¤À¤±ÁÈ¤ó¤À¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ï£Ë£Á¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤ò£±Æü¸Â¤ê¤ÇºÆ·ëÀ®¤·¡¢Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¤Ë²¬Â¼¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¶²ÉÝ¾É¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¡ºÍ²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£Á°È¾¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¯¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¿¤é¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤¬¡Ë¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¤ÈËÜ¥Í¥¿¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¸åÇÚ¤Ë¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤¿¤Ê¡£Í¾Íµ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤Ë£²ÅÙ¸«¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÊ¹¤¯Â¦¤Ë¤Þ¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë²ó¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¥é¥Ã¥¡¼¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥Ö¥¯¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬Â¼¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¡£¥³¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£ËüÇî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¤Ç¤Ï£¶·î£·Æü¡¢£±£´Æü¡¢£²£±Æü¤ËÊüÁ÷¡£